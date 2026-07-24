Cała sprawa zaczęła się w poniedziałek, gdy włoski oddział Sky Sport podał informację o wizycie w Barcelonie dyrektora technicznego włoskiej federacji Paolo Maldiniego i doradcy Leonardo. Byli tam, by porozmawiać z Pepem Guardiolą w sprawie potencjalnego objęcia kadry narodowej, ale nie ugrali zbyt wiele. Dziennikarze, w tym Fabrizio Romano, szybko gasili nastroje, podkreślając że Katalończyk chce po dziesięciu latach spędzonych w Manchesterze City wreszcie odpocząć i poświęcić czas rodzinie.

Do tego według "La Gazzetty dello Sport" między obiema stronami miały istnieć spore różnice co do oczekiwań finansowych. Trener rzekomo chciał 20 milionów euro za rok pracy, a proponowanych miał mieć 10.

Włochy chciały trenerskiego hitu. Guardiola zareagował. Media informują

Wspomniany dziennik w piątkowe przedpołudnie napisał, że Guardiola odrzucił propozycję Italii. Miał o tym poinformować działaczy w nocy z czwartku na piątek z krótkim uzasadnieniem: "Czuję się zaszczycony, ale nie czuję się gotowy".

"Guardiola rozważał propozycję w tym tygodniu, ale chce poświęcić czas rodzinie, zregenerować się i wrócić do piłki nożnej później" - napisał wspomniany Romano.

"Rozsądek wziął górę nad sercem i odpowiedź była chyba najbardziej logiczna, biorąc pod uwagę okoliczności. Bo tak naprawdę podjął decyzję dawno temu (o odpoczynku - red.) i tylko specjalna oferta mogłaby tym zachwiać" - czytamy w artykule Carlo Tagliagambego.

Związek rozpoczyna realizowanie planu B. Teraz faworytem jest Andrea Pirlo, którego uważa za "odpowiedniego innowatora, który pozwoli zerwać z przeszłością i zbudować nową wizję piłki nożnej".

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"Azzurri" szykują się do Ligi Narodów 2026/27 i EURO 2028. Jesienią w tych pierwszych rozgrywkach będą grali po dwa razy z Francją, Belgią i Turcją. To ma być czas odbicia się po bolesnym trzecim z rzędu braku awansu na czempionat globu. "Plastrem" na pewno nie będzie Guardiola.

Paolo Maldini AFP

Pep Guardiola Glyn Kirk AFP

Josep Guardiola AFP





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