Jeszcze przed rozpoczęciem corocznej gali FIFA The Best media obiegły zaskakująco brzmiące doniesienia. Serwis D-Sports przekonywał, że Leo Messi - który obok Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda nominowany był do tytułu Najlepszego Piłkarza 2023 roku - w ostatniej chwili zrezygnował z przyjazdu na uroczystość . Spekulowano, że Argentyńczyk zirytował się, gdy dotarły do niego przecieki na temat wyników plebiscytu, wedle których to nie on miał być zwycięzcą.