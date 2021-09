7. kolejka Rosja - Premier League

2021-09-13 18:30 | Stadion: Rostov Arena | Arbiter: Aleksey Matyunin FK Rostów nad Donem FK Krasnodar 1 1 DO PRZERWY 1-0 U. Spajić 29' (samob.) E. Spertsyan 65'

W rosyjskiej Priemjer Lidze FK Rostów podejmuje FK Krasnodar, ale poniedziałkowy mecz niestety już zakończył się dla Grzegorza Krychowiaka.



Polak, który do nowego zespołu przeszedł z Lokomotiwu Moskwa, przedwcześnie wyleciał z boiska.



Już w szóstej minucie grający na pozycji defensywnego pomocnika "Krycha" został ukarany pierwszą żółtą kartką. To ostrzeżenie nie utemperowało zapędów zawodnika, który po upływie dwóch kwadransów ostatecznie osłabił swój zespół. Za zdecydowane wejście w środkowej strefie obejrzał drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną.



Krótko wcześniej samobójcze trafienie zanotował kolega klubowy Polaka Urosz Spajić, który próbował zatrzymać dośrodkowaną w "16" z rzutu rożnego piłkę. Jednak zagrał tak niefortunnie, że głową posłał ją za plecy własnego bramkarza. W takich okolicznościach gospodarze wyszli na prowadzenie. W 42. min osłabiony Krasnodar miał wyborną okazję, by doprowadzić do remisu. Rzut karny zmarnował jednak Remy Cabella.

Cabella zrehabilitował się w 65. min, gdy asystował przy wyrównującym trafieniu Eduarda Spertsyana. Jak się okazało - więcej goli już w tym meczu nie padło.



Po siedmiu kolejkach Krasnodar ma w dorobku 10 punktów. Jego poniedziałkowy rywal ma ich na koncie o cztery mniej.





1 1 FK Rostów nad Donem FK Krasnodar Safonov Kornyushin Spajić Pantaleão Ramírez Zambrano Gazinskiy Cabella Claesson Krychowiak Ionov Córdoba Copete Pesjakov Langovich Hadzikadunic Bastos Terentjev Osipenko Sukhomlinov Hashimoto Glebov Almqvist Komlichenko SKŁADY FK Rostów nad Donem FK Krasnodar Sergey Pesjakov Matwiej Safonow 70′ 70′ Andrey Langovich Daniil Kornyushin Dennis Hadzikadunic 29′ (samob.) 29′ (samob.) Urosz Spajić Bartolomeu Jacinto Quissanga Kaio Fernando da Silva Pantaleão 70′ 70′ Denis Terentjev Cristian Leonel Ramírez Zambrano Maksim Osipenko 51′ 51′ 66′ 66′ Jurij Gazinski 6′ 6′ 80′ 80′ Danila Sukhomlinov 42′ (k.) 42′ (k.) 66′ 66′ Remy Cabella 46′ 46′ Kento Hashimoto Viktor Johan Anton Claesson Danil Glebov 6′ 6′ 30′ 30′ Grzegorz Krychowiak 41′ 41′ Pontus Almqvist 89′ 89′ Aleksiej Jonow 44′ 44′ 76′ 76′ Nikolay Komlichenko 33′ 33′ Jhon Andrés Córdoba Copete REZERWOWI Egor Baburin Stanislav Agkatsev Maksim Rudakov Evgeni Gorodov Aleksandr Mukhin Vyacheslav Litvinov 70′ 70′ Nikolay Poyarkov Egor Sorokin 46′ 46′ Kirill Folmer 66′ 66′ Nikita Krivtsov 80′ 80′ Armin Gigovic 33′ 33′ 65′ 65′ Eduard Spertsyan Roman Tugariew 89′ 89′ Dmitri Stotskiy Dmitri Poloz 66′ 66′ 90′ 90′ Vladimir Iljin 76′ 76′ Ali Sowe Maksim Turishchev D. Nikolaev

STATYSTYKI FK Rostów nad Donem FK Krasnodar 1 1 Posiadanie piłki 45,8% 54,2% Strzały 8 5 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 2 4 Faule 13 13 Spalone 2 3

