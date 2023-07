Grzegorz Krychowiak miniony sezon spędził na wypożyczeniu z FK Krasnodar do arabskiego Al-Shabab. Wraz z końcem minionego miesiąca jego umowa z rosyjskim klubem dobiegła końca, a reprezentant Polski stał się wolnym zawodnikiem. Wiele wskazywało na to, że pozostanie w Rijadzie, jednak sytuacja potoczyła się zupełnie inaczej.

Grzegorz Krychowiak powiedział to o lidze arabskiej. Padły wyjątkowe słowa

"Nie zastanawiałem się zbyt długo. Kiedy pojawiła się oficjalna oferta, to szybko doszło do podpisania kontraktu. Trener zadzwonił do mnie i przedstawił wizję budowania klubu. Dodał, że jest zadowolony z pierwszych tygodni pracy i widzi potencjał. Jego opinia pomogła mi w podjęciu decyzji. Zdaję sobie sprawę, że czeka nasz wiele pracy, ponieważ nie mamy gwiazd w drużynie, ale jestem na to przygotowany" - zaznaczył Grzegorz Krychowiak w rozmowie z TVP Sport.