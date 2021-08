Grzegorz Krychowiak zagrał jako kapitan Krasnodaru i wygrał

Liga rosyjska: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy





Przed dwoma tygodniami niespodziewanie sfinalizowano transfer Grzegorza Krychowiaka do Krasnodaru. Wcześniej pomocnik należał do czołowych graczy Lokomotiwu, w tym sezonie zagrał nawet w trzech pierwszych spotkaniach.



Po transferze do Krasnodaru szybko potwierdziło się, że Krychowiak cieszy się w Rosji znakomitą opinią. Już w drugim meczu w nowym klubie "Krycha" wyprowadził zespół w roli kapitana.



Kapitański debiut Krychowiaka wypadł całkiem dobrze. Jego zespół pokonał 3-2 Arsienał Tuła, choć jako pierwszy stracił bramkę.



Dla Krasnodaru gole strzelali Remy Cabella, Jurij Gaziński oraz Jhon Cordoba, a więc niedawny kolega Krzysztofa Piątka z Herthy BSC.



4. kolejka Rosja - Premier League

2021-08-15 19:00 | Stadion: Stadion FK Krasnodar | Widzów: 500 | Arbiter: Pavel Shadykhanov FK Krasnodar FK Arsenal Tula 3 2 DO PRZERWY 3-1 R. Cabella 24' Y. Gazinskiy 29' J. Córdoba 37' E. Lutsenko 10',86'

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak na rozgrzewce przedmeczowej / Mike Kireev/NurPhoto / Getty Images

