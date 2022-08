W ostatnich miesiącach "Krycha" kilkukrotnie zmieniał pracodawcę. Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że jego rosyjska przynależność klubowa stanęła pod znakiem zapytania. Reprezentant Polski trafił do AEK Ateny, ale po zakończeniu sezonu rozpoczął poszukiwania od nowa.

Grzegorz Krychowiak piłkarzem Al Shabab. Wysokie zarobki Polaka

Wybrał egzotyczny arabski kierunek i trafił do Al Shabab. Skusiły go między innymi wysokie zarobki w postaci 3,5 miliona euro. 32-latek obecnie stara się wpasować w zespół, ale przychodzi mu to z trudnością. Ekipa z Rijady przebywa na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie jej wszelkie braki obnażyły ostatnie sparingu.

W pierwszym z nich, co prawda udało się Saudyjczykom zremisować 2-2 z trzecioligowym Alegciras, ale Krychowiak nie popisał się. W 74. minucie otrzymał czerwoną kartkę osłabiając swoją drużynę. W kolejnym towarzyskim spotkaniu Polak trzymał już nerwy na wodzy, ale ten mecz Al Shabab przegrało wysoko aż 0-6 z Celtą Vigo.

Forma polskiego pomocnika jest daleka od tego, co kiedyś prezentował na Półwyspie Apenińskim. Największą renomę zyskał występując w barwach Sevilli. Obecnie eksperci mają wątpliwości, czy grający na peryferiach "poważnego" futbolu Krychowiak powinien mieć szansę na występ w kadrze narodowej na mundialu w Katarze.