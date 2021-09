Rozgrywki o puchar Rosji rozpoczynają się od fazy grupowej. Po dzisiejszym zwycięstwie Krasnodar jest liderem grupy A.



Krasnodar od początku przeważał, ale na prowadzenie wyszedł tuż przed przerwą. W 44. minucie bramkę zdobył Eduard Spertsyan.



Krychowiak, który zagrał cały mecz, przypieczętował zwycięstwo swojego zespołu. Polak trafił do siatki w 85. minucie.



Był to pierwszy gol reprezentanta Polski w barwach Krasnodaru. Krychowiak trafił do tego klubu w sierpniu, z Lokomotiwu Moskwa.



MP

