Grzegorz Krychowiak na drodze do nowego klubu. "Jest gotów"

Grzegorz Krychowiak już od prawie roku nie gra w reprezentacji Polski. Nasz kadrowicz zakończył swoją przygodę z koszulką z orłem na piersi z dorobkiem dokładnie 100 występów, wstępując do grona najwybitniejszych reprezentantów w historii kraju. "W dniu dzisiejszym rezygnuję z występów w reprezentacji Polski. Dziękuję kibicom, którzy byli z nami na dobre i na złe, w każdym meczu dawałem z siebie tyle, ile mogłem, żebyście byli z nas dumni. Dziękuję mojej żonie, rodzinie, trenerom, członkom sztabu i każdemu, kogo spotkałem na mojej reprezentacyjnej drodze " - przekazał we wrześniu 2023 roku.

Od tego momentu "Krycha" mógł skupić się już na grze w klubowych barwach, a wówczas reprezentował saudyjskie Al-Abha, w którym to przez pewien czas prowadzony był przez Czesława Michniewicza . Kariery w Arabii jednak wielkiej nie zrobił i po zakończeniu sezonu wygasła mu umowa.

Grzegorz Krychowiak ma podpisać kontrakt. Nowy klub tuż tuż

- Widzę, że Grzesio wciąż ma w sobie mnóstwo zapału, chęci i ten ogień. Ciągle stać na dobrą grę w dobrym klubie. Obecnie z żoną Celią syn przebywa we Francji. Pozostaje w treningu, jest gotów na podjęcie nowych wyzwań. Propozycje padają. Nie wiem, na ile konkretne, ale sądzę, że do końca tygodnia, może do pierwszych dni przyszłego, przyszłość Grzesia się wyjaśni - przekazał tata naszego byłego reprezentanta.