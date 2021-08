Grzegorz Bronowicki za dwa dni skończy 41 lat. Nie zamierza jednak godzić się z rolą sportowego emeryta. Właśnie został zawodnikiem Błękitu Cyców, występującego w lubelskiej klasie okręgowej.



W zespole beniaminka będzie grał u boku swego 21-letniego syna. Debiut w nowej drużynie zaliczyli w minioną niedzielę. Przyczynili się do pucharowego zwycięstwa nad Czarnymi Pliszczyn (3-2).

Grzegorz Bronowicki znowu na murawie

Dla Bronowickiego to powrót do futbolu po dwuletniej przerwie. Jego poprzednim klubem był Tur Milejów, również grający w lidze okręgowej. W jego barwach rutynowany zawodnik spędził sezon 2018/19.



W drużynie narodowej rozegrał 14 meczów od października 2006 do listopada 2007 roku. Przez piłkarskich kibiców kojarzony jest przede wszystkim z niezapomnianego boju z Portugalią na Stadionie Śląskim w Chorzowie (jesień '06).



26-letni wówczas piłkarz zagrał 90 minut jako boczny obrońca przeciwko Portugalii z Cristiano Ronaldo w składzie. Wyszedł w podstawowej jedenastce, mimo że w biało-czerwonych barwach debiutował raptem cztery dni wcześniej. Polska wygrała z czwartą drużyną świata 2-1, robiąc duży krok do finałów Euro 2008.



W Ekstraklasie Bronowicki zaliczył 91 spotkań jako zawodnik Górnika Łęczna, Legii Warszawa i Ruchu Chorzów. Zdobył dwie bramki. Ze stołeczną ekipą świętował tytuł mistrza Polski AD 2006.

