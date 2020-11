Macedonia Północna zagra w przyszłorocznych mistrzostwach Europy! W decydującym o awansie meczu pokonała Gruzję 1-0 po trafieniu Gorana Pandeva.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Kwiatkowski przed meczami z Włochami i Holandią: Rozważane było przeniesienie meczu na inny obiekt. WIDEO Polsat Sport

Euro 2020 - eliminacje

2020-11-12 18:00 | Stadion: Boris Paichadze Dinamo Arena | Arbiter: Anthony Taylor Gruzja Macedonia Północna 0 1 DO PRZERWY 0-0 G. Pandev 56'

W składzie Gruzinów znalazło się dwóch piłkarzy z PKO Ekstraklasy. Najbardziej wysuniętym piłkarzem był Nika Kaczarawa z Lecha Poznań, a za jego plecami grał piłkarz Legii Walerian Gwilia. Obaj zagrali po 80 minut.

Reklama

Była też dwójka z przeszłością w PKO Ekstraklasie. To obrońca Lasza Dwali, znany m.in. z Pogoni Szczecin i Śląska Wrocław oraz pomocnik Waleri Kazaiszwili, który występował w Legii.



Z kolei w drużynie Macedonii Północnej w 89. minucie na boisku pojawił się inny były piłkarz warszawskiej Legii Iwan Triczkowski.



To jego drużyna wyszła zwycięsko z tej konfrontacji. Choć więcej zagrożenia stwarzali Gruzini, to rywale byli konkretniejsi.



W 35. minucie sygnał ostrzegawczy dał Goran Pandev. Wtedy jego strzał obronił Giorgi Loria.



W 56. minucie gruziński bramkarz był jednak bez szans. Tym razem Pandev go pokonał. Trafienie piłkarza Genoi okazało się golem na wagę historycznego, pierwszego awansu do mistrzostw Europy.



Macedonia Północna na turnieju znajdzie się w grupie C. Zmierzy się tam z Holandią, Ukrainą i Austrią.



MP

0 1 Gruzja Macedonia Północna Loria Kakabadze Kverkvelia Kashia Dvali Kankava Okriashvili Qazaishvili Kvekveskiri Gvilia Kacharava Dimitrievski Bejtulai Musliu Velkovski Nikolov Ristovski Ademi Alioski Elmas Nestorovski Pandev SKŁADY Gruzja Macedonia Północna Giorgi Loria Stole Dimitrievski Otar Kakabadze Egzon Bejtulai Solomon Kverkvelia Visar Musliu 75′ 75′ 88′ 88′ Guram Kaszia Darko Velkovski 90′ 90′ Lasza Dwali 62′ 62′ 84′ 84′ Boban Nikolov Dżaba Kankawa 89′ 89′ Stefan Ristovski 78′ 78′ Tornike Okriashvili 67′ 67′ Arijan Ademi 90′ 90′ Waleri Kazaiszwili Ezgjan Alioski Nika Kvekveskiri Eljif Elmas 80′ 80′ Walerian Gwilia 82′ 82′ 89′ 89′ Ilija Nestorovski 81′ 81′ Nika Kacharava 56′ 56′ Goran Pandev REZERWOWI Lazare Kupatadze Martin Bogatinov Giorgi Makaridze Damjan Shishkovski Gia Grigaława 89′ 89′ Gjoko Zajkov 90′ 90′ Davit Khocholava 84′ 84′ 90′ 90′ Tihomir Kostadinov Giorgi Navalovski 67′ 67′ Stefan Spirovski Giorgi Aburjania Ennur Totre Murtaz Dauszwili 89′ 89′ Iwan Triczkowski 90′ 90′ Zuriko Davitashvili Vlatko Stojanovski 88′ 88′ Jambul Jighauri Aleksandar Trajkovski Saba Lobzhanidze 80′ 80′ Giorgi Papunashvili 81′ 81′ Elguja Lobjanidze

STATYSTYKI Gruzja Macedonia Północna 0 1 Posiadanie piłki 55,7% 44,3% Strzały 7 8 Strzały na bramkę 2 3 Rzuty rożne 3 5 Faule 15 14