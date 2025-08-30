Kacha Kaładze jest uznawany za jednego z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii gruzińskiej piłki. Wieloletni zawodnik AC Milan z włoskim klubem dwukrotnie zwyciężył w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Gruzin ma na koncie również po jednym mistrzostwie Włoch oraz krajowym pucharze. W narodowych barwach zanotował natomiast w latach 1996-2011 83 występy i jednego gola.

Nigdy nie zdołał wprowadzić Gruzji do finałów mistrzostw Europy, a tym bardziej świata. Szczyt rozwoju gruzińskiego futbolu nastąpił lata po zakończeniu kariery, a aktualnie na miano legendy w Gruzji pracuje Chwicza Kwaracchelia. W czasie, gdy Gruzja zaszokowała wszystkich na Euro, Kaładze zajmował się już kompletnie czymś innym.

Dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, potem poszedł w politykę. Wszedł na sam szczyt

Kaładze już w przeszłości krytycznie wypowiadał się na temat gruzińskiej polityki. Miało to miejsce po porwaniu jego brata Lewana, które zakończyło się tragiczną śmiercią krewnego piłkarza. Sam Kaładze miał nawet sugerować całkowite odcięcie się od swojej ojczyzny.

Jego dalsze losy powiązane są z polityką. W 2011 roku dołączył do ugrupowania Gruzińskie Marzenie, z nadania którego został wicepremierem Gruzji oraz objął tekę jednego z ministerstw. Były piłkarz był odpowiedzialny za rozwój regionalny i infrastrukturę. Było to swoiste nowum, bo w przeszłości piłkarze angażujący się w politykę zazwyczaj skupiali się na zwykłych obowiązkach poselskich i pracę w komisjach powiązanych z ich przeszłością.

Kaładze jednak sobie poradził, a na fali swojej popularności w kraju w 2017 roku został merem stolicy Gruzji - Tbilisi. Nie był to jednorazowy epizod, Kaładze ten urząd piastuje już drugą kadencję, a na dodatek przymierza się do trzeciego startu w wyborach samorządowych. Pod koniec lipca tego roku była gwiazda AC Milan zadeklarowała, że po raz kolejny będzie ubiegać się o reelekcję.

Kaładze nie był jedynym. Były napastnik Manchesteru City został ... prezydentem Gruzji. Jego kadencja od początku budzi sprzeciw

Gruzińska polityka wyraźnie polubiła się z byłymi piłkarzami, którzy zapragnęli wejść do wielkiej polityki. Uwagę przykuwa tutaj postać byłego zawodnika m.in. Manchesteru City Micheila Kawelaszwiliego. Piłkarz z przeszłością w Premier League w 2016 roku został posłem z ramienia Gruzińskiego Marzenia. Jego moment chwały nastąpił jednak osiem lat temu.

W grudniu 2024 roku Kawelaszwili został desygnowany przez partię rządzącą na stanowisko prezydenta Gruzji. Ta elekcja wywołała ogromne kontrowersje i zmasowany protest opozycji. Jest to spowodowane sposobem wyboru kolejnej głowy państwa. Nie zdecydowano się na wybory powszechne, a w zamian nowego prezydenta wybrali członkowie parlamentu zdominowanego przez Gruzińskie Marzenie. Spośród 300 elektorów aż 224 głosujących poparło jego kandydaturę.

Dotychczas urzędująca prezydent Salome Zurabiszwili nie uznawała tego wyboru, wskazując na niedopuszczalny jej zdaniem sposób wyboru. 29 grudnia odbyło się zaprzysiężenie nowego prezydenta, w którym udziału nie wzięli żadni dyplomaci. Tuż po tym Kawelaszwili zabrał się do pracy, a pierwsze ustawy przez niego podpisane spotkały się z oburzeniem.

Wśród 28 ustaw, które już na samym starcie kadencji nowy prezydent podpisał, znalazły się m.in. te dotyczące zakazu zakrywania twarzy przez protestujących, którzy w zdecydowanej większości sprzeciwiają się obecnej władzy. Dodatkowo przeszła ustawa o zmianie przepisów w służbie publicznej, co obrońcy praw człowieka interpretują jako przyzwolenie na zwalnianie z pracy ludzi ze względów politycznych.

W rozmowie z Fundacją Warsaw Enterprise Institute Gia Dżandieri wypowiedział się o jeszcze jednej ustawie, która ma ograniczać działania opozycji. Mowa o doskonale znanym z rosyjskiego podwórka obowiązku informowania o zagranicznym finansowaniu pozarządowych mediów oraz instytucji pozarządowych.

Byli piłkarze sygnują swoją twarzą zwrot w kierunku Rosji

Kawelaszwili zemścił się również na jego poprzedniczce. Decyzją nowego prezydenta Zurabiszwili została pozbawiona ochrony ze strony państwa. Sama zainteresowana w mediach społecznościowych nazwała ruchy nowego Prezydenta jako "Nową falę przemocy i represji z okazji inauguracji prezydenta".

Powstałe w 2012 roku Gruzińskie Marzenie od 2014 roku nieprzerwanie pozostaje partią rządzącą. W ostatnich latach ten kraj zanotował zwrot jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Odrzucono tendencję dążące do integracji z Unią Europejską, a w zamian postawiono na zbliżenie się z Rosją. Protesty antyrządowe w Gruzji stały się standardem, tak samo jak zdecydowana i brutalna reakcja sił porządkowych. I to wszystko swoimi twarzami sygnuje dwóch byłych reprezentantów Gruzji w piłce nożnej.

Kacha Kaładze wraz z AC Milan dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów. Po zakończeniu kariery został merem Tbilisi PACO SERINELLI AFP

Były piłkarz Micheil Kawelaszwili w 2024 roku został prezydentem Gruzji. Jego wyborowi towarzyszyły ogromne protesty IRAKLI GEDENIDZE AFP