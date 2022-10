Grupa z podtekstami w el. Euro 2024. Publika wybuchnęła śmiechem

Na ten dzień czekaliśmy z niecierpliwością - w niedzielne popołudnie reprezentacja Polski poznała bowiem swoich przeciwników w eliminacjach Euro 2024 podczas specjalnej ceremonii zorganizowanej we Frankfurcie nad Menem - jednym z miast-gospodarzy zbliżających się mistrzostw "Starego Kontynentu". Nasi kadrowicze zagrają z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią - i jest to, przynajmniej w teorii, całkiem korzystny dla nas układ.

Ciekawe rzeczy działy się jednak również i w innych grupach - a przede wszystkim w tej oznaczonej literką "C". Tam bowiem mamy do czynienia z nie jednym, ale co najmniej dwoma piłkarskimi podtekstami - i oba są związane z reprezentacją Włoch.

Eliminacje Euro 2024. Będzie rewanż za finał ostatnich ME?

Italia, która awansowała ostatnio do finałów Ligi Narodów, została do grupy C rozlosowana jako pierwsza. Po kilku chwilach poznała swojego pierwszego rywala, a kiedy został on ujawniony, zgromadzona na sali publika bardzo żywiołowo zareagowała na rozwój wypadków. Okazało się bowiem, że będą nas czekać mecze między "Squadra Azzurra" a... kadrą Anglii.

To o tyle ciekawe, że mówimy tu oczywiście o finalistach poprzednich mistrzostw Europy - latem zeszłego roku to Włosi okazali się lepsi od "Trzech Lwów", natomiast triumf przypieczętowali dopiero po karnych, w których z jednej strony świetnie spisywał się bramkarz Gianluigi Donnarumma, a z drugiej rażącym brakiem celności wykazali się Sancho, Rashford i Saka.

Eliminacje Euro 2024. Ośmieszyli Włochów, teraz znów się z nimi zmierzą

To jednak nie wszystko, bo potem do Włoch i Anglii dołączyła też m.in. Macedonia Północna, a ta, jak pamiętają doskonale wszyscy sympatycy futbolu, przed paroma miesiącami pozbawiła podopiecznych Roberto Manciniego marzeń o mundialu 2022, wygrywając z nimi w półfinale kwalifikacyjnych baraży o ten turniej. Potem gracze z Bałkanów co prawda sami ulegli Portugalii i do Kataru się nie wybiorą, ale... kawałek historii został już napisany.

Tym samym Włosi będą mieli okazję się zemścić na swoich oprawcach - muszą jednak uważać, bo Anglicy też będą szczególnie zmotywowani w spotkaniach przeciwko nim. Cel jest jednak jasny i klarowny - "Squadra Azzurra" musi awansować z pierwszego miejsca, bo brak zakwalifikowania się do drugiej arcyważnej rywalizacji z rzędu będzie nawet czymś więcej, niż katastrofą.

Eliminacje Euro 2024. Czy Ukraina będzie grać w Polsce?

W grupie C znalazły się również Malta i Ukraina. W przypadku drugiej z tych ekip sprawa jest o tyle ciekawa, że być może jej mecze... obejrzymy na polskich stadionach. Nasi sąsiedzi cały czas bowiem mierzą się z rosyjską agresją zbrojną i jest wielce prawdopodobne, że mecze eliminacji Euro 2024 Ukraińcy będą musieli rozgrywać poza ojczyzną. Ich kluby już zdecydowały się na grę w europejskich pucharach w Polsce, więc wnioski zdają się nasuwać same...

Kolejne ME potrwają od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku. Gospodarzami zawodów będzie 10 niemieckich miast, m.in. Berlin, Monachium, Gelsenkirchen czy Kolonia. W eliminacjach biorą udział 53 drużyny, o puchar powalczy koniec końców 24 z nich.