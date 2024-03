Carlo Ancelotti w tym sezonie zmaga się z wieloma ubytkami kadrowymi. Włoski trener momentami nie miał zdrowego żadnego środkowego obrońcy, a także swojego podstawowego bramkarza, a więc Thibaut Courtois, który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Belg według przewidywań ma wrócić do gry w kwietniu, a we wtorek przed Ligą Mistrzów niespodziewanie pracował już z drużyną, co oznacza, że niebawem Ancelotti odzyska swoją opokę z sezonu 2021/2022.