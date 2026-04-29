Gruchnęły wieści z Portugalii. W takim momencie, a Pietuszewski już się szykował

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

FC Porto jest na najlepszej drodze do tego, aby wywalczyć mistrzostwo Portugalii po czterech latach od ostatniego tytułu. Obecnie "Smoki" mają 7 punktów przewagi nad drugą w stawce Benfiką i wszystko jest w ich rękach. Tuż przed kluczowym meczem Alverką, zawodnicy z Estadio do Dragao - z Oskarem Pietuszewskim, Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem na czele, dostali kluczowe informacje w sprawie nadchodzącego spotkania.

Oskar Pietuszewski w FC Porto
Oskar Pietuszewski

W skrócie

  • FC Porto jest bliskie zdobycia mistrzostwa Portugalii, mając 7 punktów przewagi nad Benfiką.
  • Przed kluczowym meczem z Alverką ogłoszono obsadę sędziowską, a głównym arbitrem będzie David Silva.
  • Spotkanie FC Porto - Alverca odbędzie się 2 maja o godzinie 21:30 czasu polskiego.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

FC Porto po ostatnich trzech latach, które kończyły się tytułami mistrzowskimi dla największych rywali - Benfiki (2022/2023) oraz Sportingu (dwukrotnie z rzędu), jest o krok od odzyskania trofeum dla najlepszej ekipy w Portugalii. Po ostatnim zwycięstwie 2:1 z Estrelą, do czego przyczynił się Oskar Pietuszewski, musi wygrać jeszcze jedno spotkaniem, aby osiągnąć cel.

Weekend majowy może przynieść wielki finał wyścigu o upragniony tytuł mistrzowski. W czasie, kiedy Benfika prowadzona przez Jose Mourinho mierzyć się będzie na wyjeździe z Famalicao, "Smoki" rywalizować będą przed właśną publicznością z Alverką. Ewentualne zwycięstwo już teraz, na dwie kolejki przed końcem sezonu, da im mistrzostwo.

Zobacz również:

Bartosz Mrozek i Wojciech Mońka w Lechu Poznań
Ekstraklasa

Filar defensywy Lecha Poznań ogłasza ws. transferu. Przesądzone, chce odejść

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

Teraz, 29 kwietnia ekipa z Porto poznała obsadę sędziowską na kluczowy mecz, o czym oczywiście głośno zrobiło się w portugalskich mediach.

- Rada Arbitrażowa Portugalskiego Związku Piłki Nożnej ogłosiła nominacje do 32. rundy ligi, która może okazać się decydująca w walce o tytuł (...) Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście mecz pomiędzy FC Porto a Alverką, który może przynieść Dragons tytuł mistrza kraju. Sędzią będzie David Silva, a asystenci to Carlos Campos i Nelson Cunha. Czwartym sędzią będzie Miguel Fonseca. Pedro Ferreira będzie odpowiedzialny za VAR, a asystować mu będzie Nuno Eiras - informuje "A Bola".

Arbiter główny nadchodzącego spotkania, pomimo zaledwie 32 lat, w tym sezonie prowadził już 15 meczów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Portugalii. Tylko raz jednak w ostatnich miesiącach był rozjemcą w starciu Porto - kiedy "Smoki" pokonały Rio Ave 1:0 pod koniec lutego.

Piłkarze muszą jednak mieć się na baczności, bo portugalski arbiter często sięga po kartki. Tylko w tym sezonie w Liga Portugal aż 90 razy pokazał żółty kartonik. Zdecydowanie rzadziej, bo tylko 3 razy sięgał po kartkę czerwoną i również 3 razy dyktował rzuty karne.

Starcie FC Porto - Alverca odbędzie się 2 maja o godzinie 21:30 czasu polskiego. 

Zobacz również:

Ewa Pajor
La Liga

Trener potwierdza, kluczowe wieści dla Pajor. Na ten moment czekała cała Barcelona

Igor Szarek
Igor Szarek
Młody mężczyzna w sportowej koszulce z nazwiskiem i numerem 77 stoi tyłem do fotografa, zwracając się w stronę dużego, podświetlonego herbu klubu piłkarskiego FC Porto.
Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Portomateriały prasowemateriały prasowe
Młody mężczyzna w niebieskiej sportowej kurtce z herbem klubu FC Porto, stojący na tle rozmytego stadionu, z lekko otwartymi ustami i skupionym wyrazem twarzy.
Oskar Pietuszewski z golem w meczu z BenfikąBRUNO DE CARVALHOAFP
Piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto wykonuje dynamiczny ruch na boisku piłkarskim z piłką przy nodze.
Sensacyjna porażka Porto. Tak potraktowano PolakówMiguel RIOPA / AFP / Jose Salgueiro / Jose Salgueiro / DPPI via AFPAFP
Paulina Czarnota Bojarska - Piłkarski raport dla Interii. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja