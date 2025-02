Gruchnęły wieści o Piszczku. Media: Będzie powrót, wielki moment już na dniach

Bardzo prawdopodobne, że niebawem nastąpki kolejny wielki moment w życiu Łukasza Piszczka. Polak obecnie odpoczywa od piłki po tym, gdy pożegnał się z Borussią Dortmund, ale ewidentnie ciągnie go do ukochanej dyscypliny. Jak ustaliła redakcja "Faktu", legendarny defensor niebawem ponownie wróci do futbolu. I to nie w roli trenera, ale zawodnika.