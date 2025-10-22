Gruchnęły sensacyjne wieści o Goncalo Feio. To nie żart, znalazł się na liście

Kariera trenerska Goncalo Feio w ostatnich miesiącach obrała kilka naprawdę intrygujących zwrotów. Wraz z końcem kampanii 2024/2025 Portugalczyk zakończył oficjalnie swoją przygodę z Legią Warszawa i nie czekał długo na kolejne zatrudnienie, bo już na początku lata związał się z USL Dunkerque, ekipą z francuskiej Ligue 2.

Tam wytrzymał całe... 23 dni i doszło do jego rozbratu z "Les Maritimes", wokół którego narosło sporo opowieści o tym, że trudny charakter szkoleniowca znów dał się innym we znaki.

Goncalo Feio trenerem... Rangers F.C.? Słynna szkocka drużyna mocno rozważała tę kandydaturę

Od tego czasu Feio pozostawał bez pracy, ale na brak ogólnego zainteresowania najwyraźniej nie mógł narzekać. Ben Jacobs, dziennikarz portalu "GiveMeSport", przekazał w tym kontekście wyjątkowo interesujące wieści.

Zgodnie z jego relacją 35-latek był całkiem blisko przejęcia steru w... Rangers F.C., czyli drużynie 55-krotnych mistrzów Szkocji. Klub z Glasgow po zwolnieniu na początku października Russella Martina celował przede wszystkim w zakontraktowanie Stevena Gerrarda lub Kevina Muscata, ale ten plan spalił na panewce.

W wariancie "B" znaleźli się właśnie Feio oraz Danny Rohl i to ostatecznie drugiemu z panów powierzono misję prowadzenia "The Gers", nawet mimo faktu, że rozmowy Portugalczyka z dyrektorem sportowym R.F.C. miały być całkiem owocne.

Feio czeka na kolejną szansę. Praca w Anglii lub Szkocji stanie otworem?

Jak jednak wskazał Jacobs Goncalo Feio wciąż "pozostaje otwarty na nową rolę w Wielkiej Brytanii" - warto więc będzie śledzić ten wątek, tym ciekawszy, że ostatnio znów wzmogły się plotki o możliwym powrocie szkoleniowca do Warszawy w związku z niemałymi kłopotami Edwarda Iordanescu wśród "Wojskowych".

