Grzegorz Krychowiak przez wiele lat był podporą reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi rozegrał 100 spotkań. W trakcie swojej kariery bronił barw m.in. Sevilli, PSG czy Lokomotivu Moskwa. W ostatnim roku występował w cypryjskim Anorthosisie Famagusta. Kontrakt wygasł z końcem czerwca i od tamtej pory 35-latek pozostawał bez klubu.

Grzegorz Krychowiak piłkarzem Mazura Radzymin

W środę gruchnęła wiadomość, że Krychowiak związał się z Mazurem Radzymin. To klub występujący w warszawskiej lidze okręgowej, którego właścicielem i czynnym zawodnikiem jest popularny raper Quebonafide, czyli Jakub Grabowski. W zespole występuje także Jakub Rzeźniczak.

To było potężne zaskoczenie, bowiem Krychowiak, jeśli był łączony z polskimi klubami, to raczej z tymi występującymi z PKO BP Ekstraklasie lub Wieczystą Kraków. Portal "WP SportoweFakty" ujawnił, że 35-latek miał zapytania także z wielu egotycznych lig. O jego usługi pytano w Iranie, Izraelu, Indiach, Bułgarii czy Azerbejdżanie.

Kiedy debiut Krychowiaka w Polsce?

Grzegorz Krychowiak za grę w Mazurze Radzymin nie będzie pobierać wynagrodzenia. Sam zainteresowany nie zdradza jednak dokładnych powodów swojej decyzji. - Mogę potwierdzić: papiery są już "klepnięte" w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej - powiedział w rozmowie z "WP SportoweFakty" prezes Mazura Radzymin Bogusław Król. To oznacza, że nic już nie stoi na przeszkodzie, aby mógł on zadebiutować w zespole z ligi okręgowej.

- Grzegorz jeszcze się u nas nie pokazał, nie było go jeszcze na treningu, ale serdecznie go witamy i na niego czekamy - dodał Król, który zdradził, że Krychowiak jest zarejestrowany w mazowieckiej drużynie do 29 czerwca 2026 roku.

Mazur Radzymin w tabeli Keeza Ligi Okręgowej (grupa Warszawa I) zajmuje obecnie ósmą pozycję, mając w swym dorobku 16 pkt. Potencjalny debiut Krychowiaka w nowych barwach może nastąpić już 25 października, kiedy jego drużyna zmierzy się z trzecią ekipą Polonii Warszawa.

