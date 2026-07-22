Gruchnęło ws. Guardioli po mundialu. Chcą hitu. "Byłby cud, arcydzieło"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W ostatnich dniach głośno było o rozmowach włoskiej delegacji z Pepem Guardiolą. Kibice mogli czuć się zdziwieni, bo powrót Hiszpana na ławkę trenerską po tak krótkim czasie, w dodatku do futbolu reprezentacyjnego i drużyny będącej w zapaści wydawał się dziwnym scenariuszem. Fabrizio Romano zabrał głos w tej sprawie na swoim kanale w YouTube. Raczej zgasił entuzjazm Italii.

Pep Guardiola w białej koszulce z literą P trzyma ręce na głowie; w tle rozmyci ludzie na stadionie.
Pep GuardiolaCarl RecineGetty Images

To było prawdziwe zaskoczenie. Włoski oddział Sky Sport podał w poniedziałek, że przedstawiciele tamtejszego związku piłkarskiego spotkali się z Pepem Guardiolą w Barcelonie w celu namówienia go do objęcia posady selekcjonera kadry narodowej po Gennaro Gattuso. Misja tego szkoleniowca skończyła się po odpadnięciu z barażów mistrzostw świata. Italia przegrała po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną i co wręcz niesamowite, po raz trzeci z rzędu nie zagrała na mundialu.

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Sieć obiegło zdjęcie z samolotu do Mediolanu z wracającymi z Katalonii dyrektorem technicznym Paolo Maldiniego i doradcą Leonardo. Nie oznacza to jednak, że jest w ogóle blisko porozumienia. Głos na ten temat zabrał Fabrizio Romano.

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"Operację opisujemy dzisiaj z ostrożnością i realizmem. Guardiola chce czasu dla swojej rodziny, przekonanie go jest trudną misją dla federacji. Ale Maldini, Leonardo i prezes Malagò chcą zbadać wszystkie możliwości, zanim podejmą decyzję o nowym trenerze" - napisał znany dziennikarz. Dodał, że alternatywami są Andrea Pirlo i Roberto Mancini.

Romano przemówił również w filmiku na swoim kanale w serwisie YouTube. Przekaz był bardzo podobny do tego powyższego, ale jeszcze mocniej wskazał na trudność zakontraktowania 55-latka.

"Prawda jest taka, że Pep ma w głowie poświęcenie czasu rodzinie, bliskim i nie wracać od razu do gry. Jeśli uda im się go przekonać, to będzie cud i arcydzieło, bo szanse są bardzo nikłe" - powiedział.

Guardiola właśnie skończył złoty dziesięcioletni okres pracy w Manchesterze City. W całej karierze trenerskiej odpoczywał tylko w sezonie 2012/13. W latach 2007-2008 pracował dla rezerw Barcelony, między 2008 a 2012 r. dla pierwszego zespołu "Dumy Katalonii". Następnie odpuścił przez dwanaście miesięcy, by potem objąć Bayern Monachium. Wygląda więc na to, że czeka go pierwszy dłuższy czas wolny od bardzo dawna.

"Azzurri" szykują się z kolei do Ligi Narodów 2026/27 i EURO 2028. Jesienią w tych pierwszych rozgrywkach będą grali po dwa razy z Francją, Belgią i Turcją. To ma być czas odbicia się po bolesnym trzecim z rzędu braku awansu na czempionat globu. Guardiola mógłby być idealnym plastrem.

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