Grube miliony dla polskich klubów. Wiadomo, kto może je zgarnąć

W obecnym sezonie punkty do Pro Junior System otrzymuje się za grę młodzieżowca, który urodził się w 2004 roku lub później. To właśnie za występy takich zawodników kluby otrzymują punkty do klasyfikacji PJS, ale trzeba pamiętać, że zostaną one uwzględnione dopiero wtedy, gdy młody piłkarz rozegra co najmniej 270 minut oraz 5 meczów. "W klasyfikacji nie są uwzględniane minuty rozegrane przez zawodnika w meczach barażowych" - dodaje regulamin Polskiego Związku Piłki Nożnej.



Reklama