"Są duże i małe sprawy. Ze spraw małych, to czas najwyższy przeprosić Sawickiego, bo uczciwi ludzie zasługują na oklaski i wyróżnienia , a nie szykany" - to treść wpisu zamieszczonego przez Zbigniewa Bońka na platformie X (dawniej Twitter).

Honorowy prezes PZPN wrócił w ten sposób do głośnej sprawy z jesieni ubiegłego roku. W listopadzie funkcjonariusze CBA zatrzymali cztery osoby w związku z domniemaną niegospodarnością w krajowej federacji. Jednym z ujętych był Maciej Sawicki , do sierpnia 2021 roku pełniący funkcję sekretarza generalnego PZPN.

Sawicki zapewnia o swojej niewinności. Boniek ani przez moment nie przestał w nią wierzyć

"Dwa dni temu zostałem zatrzymany przez CBA i przewieziony do Szczecina na przesłuchanie. Nie zdecydowano się wystąpić o areszt, nie pozostawiono mi żadnego zarzutu korupcyjnego. Z korupcją nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego. Zarzuca mi się natomiast wyrządzenie szkody finansowej PZPN. Uważam to za całkowity absurd , a mój mecenas nie dostrzega nawet znamion jakiegokolwiek przestępstwa" - pisał Sawicki w wydanym oświadczeniu.

"Jedyne co zrobiłem, to w ramach pełnionej przeze mnie funkcji podpisałem kontrakt, dzięki któremu związek zarobił duże pieniądze i wyłącznie to wynika z materiału dowodowego. Kontrakt, podobnie jak każdą inną umowę, parafowałem jako osoba do tego wyznaczona przez zarząd" - zapewniał krótko po zatrzymaniu Sawicki, obecnie prezes Kanału Sportowego.