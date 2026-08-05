Gromy spadły na Infantino. Idzie krok dalej. Chce sprzedać finał mundialu

Gianni Infantino stał się w ostatnim czasie persona non grata w środowisku piłkarskim. Prezes FIFA już wcześniej był postacią kontrowersyjną, ale to, co dzieje się wokół niego od czasu mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku przechodzi ludzkie pojęcie. Śmiało można jednak napisać, że to wszystko jest jego winą.

Brazylijski gwiazdor prowokował po meczu. Jest reakcja z obozu rywali



Najpierw zbratał się z Donaldem Trumpem, żeby anulować zawieszenie dla Folarina Baloguna. To spotkało się z ostrą reakcją świata piłki, ale wyraźnie niewystarczająco ostrą. Już po mundialu został bowiem ujawniony pomysł prywatyzacji praw komercyjnych w imprezach organizowanych przez FIFA.

Infantino chce sprzedać finał mundialu. Niska cena

Ta specjalna komórka miała nazywać się FIFA Forward Enterprise (FFE). Po głosach oburzenia i zjednoczeniu krajów UEFA oraz potencjalnym buncie Europy FIFA wycofała się ze swojego pomysłu. Coraz więcej znaczących osób zaczęło się oficjalnie domagać dymisji prezesa FIFA.

"Mógłbym napisać 10000 słów o problemach w FIFA. Ale rozwiązanie wymaga tylko trzech: Infantino musi odejść. Na uratowanie jego godności jest już za późno, ale nie jest za późno, by uratować futbol. Powinien odejść. Natychmiast" - napisał na łamach "Daily Mail" legendarny Luis Figo.

Jak się jednak okazuje, pomysł prywatyzacji mundialu nie jest ostatnim, który pojawił się w głowie Szwajcara. Od miesięcy trwa debata, gdzie powinien się odbyć się finał mistrzostw świata 2030. Rozważane są przede wszystkim dwie lokalizacje - Hiszpania (Santiago Bernabeu) i Maroko (budowany Stade Hassan II).

Sensacyjny ruch PZPN ws. Pucharu Polski. Ogromna niespodzianka dla kibiców. Bezprecedensowa decyzja

Według dziennikarzy "The Times" Infantino wyczuł tutaj swój moment i szansę na poprawę sytuacji w strukturach FIFA. Działacz jest gotowy sprzedać organizację finału mundialu za poparcie. W związku z tym anglicy są przekonani, że w razie realizacji tego pomysłu mecz o tytuł odbyłby się w Casablance.

Aby tak się jednak stało, według "The Times" konieczne jest pismo, w którym Maroko wyrazi swoje poparcie dla Infantino. Warto dodać, że Maroko jest dla Infantino bardzo istotne. To właśnie tam - w Rabacie otworzył specjalne luksusowe biuro dla Afryki. Maroko pozostaje jednym z najbardziej lojalnych sojuszników Infantino.

"Źródła przekazały The Times, że Infantino już obiecał Maroku w zamian za poparcie, iż finał rzeczywiście odbędzie się właśnie tam, a nie na stadionie Bernabeu w Madrycie. Hiszpania, Portugalia i Maroko będą wspólnie organizować turniej, a trzy mecze zostaną rozegrane w Ameryce Południowej" - czytamy (tłumaczenie za "RealMadryt.pl).

Gianni Infantino PATRICK T. FALLON AFP



