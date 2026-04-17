Gromy na Polaka, a tu takie słowa Hajty. To nie żart

Szymon Łożyński

8 minut wytrwał na boisku Jan Bednarek w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Europy z Nottingham Forest. Polak wyleciał z boiska po brutalnym faulu, za co został mocno skrytykowany w Portugalii. Nie wszyscy jednak zsyłali gromy na obrońcę. Niespodziewanie w obronę wziął Bednarka, słynący z mocnych opinii, Tomasz Hajto, ekspert Polsatu Sport.

Tomasz Hajto, były reprezentant Polski
Tomasz HajtoMACIEJ GILEWSKI / 058sport.plNewspix.pl

Nie tak miał wyglądać dla FC Porto rewanżowy mecz o półfinał Ligi Europy. Po remisie u siebie 1:1 portugalska drużyna z dużymi nadziejami poleciała do Anglii. Mecz dla przyjezdnych rozpoczął się jednak najgorzej jak mógł.

Już w 8. minucie Jan Bednarek, który rozpoczął mecz w podstawowym składzie gości, brutalnie sfaulował Chrisa Wooda. Sędzia po ponownym spojrzeniu na akcję, zdecydował się pokazać reprezentantowi Polski czerwoną kartkę.

Zobacz również:

W Portugalii huczy o Bednarku. Tak go nazwano po czerwonej kartce
Liga Europy

Dramat Bednarka w Lidze Europy. Portugalczycy wydali werdykt. Tak go nazwano

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

Tym samym przyjezdni niemal od początku spotkania musieli radzić sobie w dziesiątkę i szybko za to "zapłacili". Zaledwie cztery minuty po faulu Bednarka gospodarze wyszli na prowadzenie 1:0. Taki wynik nie zmienił się do końca spotkania i to zespół Notthingham awansował do półfinału rozgrywek.

Jak można było spodziewać się, portugalskie media miały sporo pretensji do Bednarka za jego zachowanie. Dziennik "A Bola", jeden z największych w Portugalii, przyznał Polakowi najgorszą z możliwych notę "1", podkreślając, że Bednarek był najgorszym piłkarzem w swojej drużynie. Mocnych opinii ws. obrońcy było jednak jeszcze więcej.

Pod prąd w tej sytuacji zdecydował się jednak pójść Tomasz Hajto. Ekspert Polsatu Sport, który niejednokrotnie sam krytykował Bednarka za jego grę np. w reprezentacji Polski, tym razem wziął w obronę doświadczonego obrońcę.

- Jeżeli grasz w obronie, jedziesz na wyspy i masz wynik 1:1 po meczu u siebie, to wychodzisz z nastawieniem, żeby grać agresywnie. Napastnicy u przeciwnika też są silni, też grają agresywnie. (...) Bednarek chciał wyprzedzić Wooda i zblokować piłkę. Takie sytuacje w meczu się zdarzają. Dziwi mnie tylko, że protestował, bo czerwona kartka jest ewidentna - mówił w studiu Polsatu Sport Tomasz Hajto.

- Jak czasami wytykam mu błędy, to uważam, że obrońcy raz w sezonie może się zdarzyć taka czerwona kartka - dodał były reprezentant Polski.

Zobacz również:

Kylian Mbappe
Liga Mistrzów

Mbappe przerwał milczenie, mocny wpis w sieci. Dobę po meczu z Bayernem

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Mężczyzna w szarym płaszczu i szaliku udziela wywiadu na stadionie, trzymając mikrofon Polsat Sport.
Tomasz HajtoGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Mężczyzna w kurtce sportowej siedzący na niebieskim fotelu stadionowym, w tle widoczne tablice z logotypami sponsorów i kolorowa ścianka reklamowa.
Jan BednarekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto stoi na tle rozmytego stadionu, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Jan BednarekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Real Betis - Sporting Braga. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja