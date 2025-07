Gromili we Wrocławiu, teraz są mistrzami świata. Deklasacja w 43 minuty

Jeśli ktoś zawierzył bukmacherom, już po niespełna 45 minutach przecierał oczy ze zdumienia. W konfrontacji triumfatora ostatniej edycji Ligi Mistrzów ze zwycięzcą Ligi Konferencji faworytem pozostawała ekipa PSG. Tymczasem londyńska Chelsea okazała się dla miliarderów z Paryża zaporą nie do przejścia .

Takiego przebiegu finału trudno się było spodziewać. W pięciu wcześniejszych turniejowych potyczkach paryżanie stracili przecież ledwie jedną bramkę , a wynikiem 4:0 gromili obu gigantów z Madrytu - Real i Atletico. Tym razem sami zostali rzuceni na kolana i to już do przerwy.

Bohaterem pierwszej połowy okazał się Cole Palmer. To on otworzył wynik spotkania, następnie podwyższył prowadzenie "The Blues", a na deser obsłużył idealną asystą Joao Pedro. Występ doskonały.