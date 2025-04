Grób Ernesta Wilimowskiego może zniknąć? Niepokojące wieści z Niemiec

" Jedynym wyjściem jest ekshumacja i przeniesienie nagrobka w inne miejsce cmentarza. A może rodzina zgodziłaby się przenieść go na Śląsk? " - wyjaśnił. Okazało się jednak, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Koszty podobnej operacji mogłyby wynieść ponad 20 tys. euro i, jak zauważył Czado, przekraczają znacznie możliwości niemieckiego fan klubu Ruchu Chorzów, w którym przed laty grał Wilimowski. W poście pojawił się link do zbiórki, która ma pomóc uzbierać środki na przeniesienie grobu.

Ernest Wilimowski - nazywany legendą i zdrajcą

W swojej historii ma jednak fragment kontrowersyjny - po wybuchu wojny został wpisany na niemiecką listę narodowościową i wyjechał do III Rzeszy. W latach 1941-1942 reprezentował ją w oficjalnych rozgrywkach. Do Polski już nigdy nie wrócił i przez wiele osób został uznany za zdrajcę. W 1995 roku został zaproszony na obchody 100-lecia Ruchu Chorzów, ale nie pojawił się na nich z powodu choroby żony oraz nagonki jaką wywołał wokół niego dziennikarz Bohdan Tomaszewski. Historia pokazuje jednak, że historia Wilimowskiego była o wiele bardziej skomplikowana, podobnie jak wojenne losy wielu innych osób - do wyjazdu utalentowanego piłkarza miał namawiać m.in. ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski, Józef Kałuża. Kontrowersje pozostają jednak żywe do dziś.