Partner merytoryczny: Eleven Sports

Grali rywale Polaków. Do przerwy pachniało sensacją. Potem padły zabójcze ciosy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Finlandia pokonała 2:1 Litwę w pierwszym dzisiejszym meczu el. MŚ w grupie G. W starciu rywali Polaków faworytami byli gospodarze, ale na przerwę schodzili z wynikiem 0:1. Na triumf zapracowali w pierwszych 10 minutach po zmianie stron. Dzięki wygranej zrównali się punktowym dorobkiem z "Biało-Czerwonymi" i otwierającymi stawkę Holendrami. Już w niedzielę do Kowna zawita armada Jana Urbana.

W 55. minucie Adam Marhiev (nr 11) zapewnił Finom triumf nad Litwą
W 55. minucie Adam Marhiev (nr 11) zapewnił Finom triumf nad LitwąMARKKU ULANDERAFP

Nasz najbliższy rywal w el. MŚ zameldował się w Helsinkach, by powalczyć o pierwszy komplet punktów w trwającej batalii. Litwini nie rozdają kart w grupie G, ale uchodzą za ekipę nieobliczalną. Ich wyjazdowe zwycięstwo nad Finlandią lub remis przyjęlibyśmy z zadowoleniem.

W przypadku wygranej Finowie zrównywali się bowiem dorobkiem punktowym z prowadzącą w grupie Holandią oraz plasującą się tuż za nią Polską. I zachowywali realne szanse na udział w barażach. Przynajmniej w teorii.

Litwa zdobywa Helsinki... ale tylko do przerwy. Potem Finowie przystąpili do egzekucji

Wbrew prognozom gospodarze nie zdominowali spotkania od pierwszych minut. To Litwini częściej operowali piłką, tyle że nie generowało to większego zagrożenia pod bramką rywala. Ale do czasu.

Goście objęli prowadzenie w 25. minucie. Po centrze z bocznego sektora boiska fińscy defensorzy nie zdołali wyekspediować piłki poza pole karne. Dopadł do niej Pijus Sirvys, uderzył bez przyjęcia z kilkunastu metrów i było 0:1.

To pierwsza bramka Litwinów w tych eliminacjach zdobyta na obcym terenie. Czy zwiastowała sukces? Mimo że do przerwy rezultat nie uległ zmianie, wiara w taki scenariusz miała niezmiennie wątłe fundamenty.

Zobacz również:

Dariusz Szpakowski
Piłka nożna

Plotki potwierdzone. Szpakowski długo zaprzeczał. Nagle oficjalny komunikat

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron Finowie potrzebowali tylko 10 minut, by odwrócić losy spotkania. Stan rywalizacji wyrównał Benjamin Kallman, przez ostatnie trzy sezony zawodnik Cracovii. Dopadł do futbolówki po bilardowym zamieszaniu w polu karnym i przytomnym strzałem z pięciu metrów trafił na 1:1.

    Goście nie zdążyli przegrupować szyków obronnych, a raptem otrzymali drugi cios. Tym razem technicznie z 15 metrów przymierzył Adam Marhiev. Piłka zatrzymała się na bocznej siatce, stojący między słupkami Tomas Svedkauskas nie miał nic do powiedzenia.

    Dalszy przebieg spotkania był łatwy do przewidzenia. Gospodarze nie forsowali tempa i pilnowali korzystnego wyniku. Litwini z kolei nie mieli ani pomysłu, ani umiejętności, by z tego klinczu wyrwać choćby remis.

    W niedzielę zagrają przed własną publicznością z Polską. Podejmą próbę rewanżu za wiosenne 0:1 na PGE Narodowym.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski i Piotr Zieliński mają poprowadzić "Biało-Czerwonych" do triumfu w Kownie
    Reprezentacja

    Alarm na Litwie przed meczem z Polską. Służby postawione w stan gotowości

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Kwalifikacje MŚ - Europa
      1. Runda
      09.10.2025
      18:00
      Zakończony
      Benjamin Kallman
      48'
      Adam Markhiyev
      55'
      Pijus Sirvys
      25'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Finlandia
      Litwa
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Finlandia
      2 - 1
      Litwa
      Posiadanie piłki
      50%
      50%
      Strzały
      11
      8
      Strzały celne
      7
      3
      Strzały niecelne
      4
      4
      Strzały zablokowane
      0
      1
      Ataki
      65
      59
      Kto zagra w meczu z Nową Zelandią? Jan Urban będzie musiał podjąć kluczowe decyzjePolsat Sport
      Piłkarz w zielonym stroju unosi się w powietrzu, uderzając piłkę głową podczas walki o piłkę z przeciwnikiem w białym stroju, na tle stadionu wypełnionego kibicami.
      W Helsinkach skazywana na zagładę reprezentacja Litwy nie ograniczała się wyłącznie do destrukcji Kimmo BrandtPAP
      Piłkarz ubrany w zielony strój z numerem 17 wskazuje ręką na coś poza kadrem, w tle widoczne nieostre flagi kibiców.
      Po bramce Pijusa Sirvysa goście od 25. minuty prowadzili 1:0 Kimmo BrandtPAP
      Grupa piłkarzy w białych strojach z niebieskimi elementami świętuje zdobycie bramki na stadionie. Na koszulkach widnieje numer zawodnika oraz niebieski krzyż, na trybunach w tle widoczne są banery i znak wyjścia ewakuacyjnego.
      Decydujące ciosy zadali w tym meczu Finowie Kimmo BrandtPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja