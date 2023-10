Niestety, stopniowo Fati zaczął wyhamowywać. Wprawdzie w barwach katalońskiego klubu zdążył już zdobyć 29 bramki, ale mimo to w porozumieniu z działaczami doszedł do wniosku, że dobrym rozwiązaniem będzie dla niego spróbować sił także w innym miejscu. Fati został więc wypożyczony do Brighton&Hove Albion, gdzie jednak w dotychczasowych dziesięciu meczach strzelił tylko jednego gola i na razie daleko mu do gwiazd Premier League.