Legia Warszawa ma coraz mniej czasu na znalezienie nowego napastnika, tak, żeby zdążyć go jeszcze zgłosić do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Wydawało się, że skład zespołu z Łazienkowskiej uzupełni Ole Saeter, stołeczna drużyna miała już nawet uzgodnić warunki kontraktu z piłkarzem Rosenborga, a media donosiły, że bliskie jest także porozumienie między oboma klubami. Bardzo szybko nastąpił jednak zwrot akcji. Norweg zmienił zdanie i postanowił zostać w ojczyźnie, a stołeczny zespół dalej musi szukać.

Grał w Barcelonie, może trafić do Legii. Tyle że szału w Hiszpanii nie zrobił

21-latek pierwsze lata kariery spędził w Austrii, gdzie w końcu w 2019 roku załapał się do pierwszej drużyny Rapidu. To stamtąd dwa lata później wypożyczyła go FC Barcelona . W jej barwach zagrał nie tylko w sześciu meczach w La Liga (189 minut), ale też trzech spotkaniach w Lidze Mistrzów (101 minut). Żadnej bramki jednak nie zdobył, szału w Hiszpanii nie zrobił i już po pół roku wrócił do Wiednia. W Rapidzie miał okazję zaprezentować się na boiskach Ligi Europy i Ligi Konferencji.

Po ośmiu miesiącach znów opuścił Austrię i we wrześniu 2022 roku za sześć milionów euro trafił do Galatasaray, który reprezentuje do dzisiaj, z przerwą na wypożyczenie do FC Basel, gdzie skończyło się na występie w trzynastu meczach (727 minut), jednym golu i asyście. Po powrocie do Stambułu głównie nie łapie się do kadry albo siedzi na ławce. Dostał szansę w zaledwie dziewięciu spotkaniach, rozgrywając łącznie 107 minut.