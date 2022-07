Grał w Legii, Bundeslidze i reprezentacji. 30-latek wylądował w Albanii

Bramkarz Przemysław Norko, który w rundzie jesiennej sezonu 2005/06, rozegrał w barwach Partizani Tirana 16 meczów, stracił miano jedynego Polaka w lidze albańskiej. Ariel Borysiuk zostanie tam drugim piłkarzem z naszego kraju, ale pierwszym reprezentantem. Jak poinformował na Twitterze nieźle orientujący się w bałkańskich klimatach, były piłkarz m.in Śląska Wrocław, Łukasz Gikiewicz, Borysiuk ma podpisać dwuletnie kontrakt.

Klub z miasta Lac po raz dziewiąty w swojej historii awansował do europejskich pucharów. W 1. rundzie eliminacji Ligi Konferencji wyeliminował czarnogórską Iskrę Daniłowgrad. W pierwszym meczu II rundy KF Laci też spisało się nieźle, bo zremisowało na wyjeździe z mołdawskim Petrocubem Hincesti 0:0 Jeśli wygra w rewanżu to awansuje do III rundy, w której będzie mógł już zagrać Borysiuk. Rywalem Albańczyków będzie wygrany z pary FC Fehervar (Węgry) - Qabala FK (Azerbejdżan).

Sezon w Indiach

Borysiuk ma dopiero 30 lat, a zwiedził już mnóstwo klubów. Do Legii trafił jako 16-latek z TOP 54 Biała Podlaska. Dziesięć lat temu w wieku 21 lat za 2 mln euro przeniósł się do klubu Bundesligi 1.FC Kaiserslautern. Stamtąd trafiał na wypożyczenie do Legii i rosyjskiej Wołgi Niżny Nowogród. Latem 2014 r. Borysiuk został piłkarzem Lechii Gdańsk. Najpierw był wypożyczony, a później klub z Trójmiasta wykupił go od Niemców za 500 tys. euro.

W styczniu 2016 r. Legia ściągnęła go z powrotem, płacąc Lechii 800 tys. euro. Była to doskonała transakcja, bo pół roku później Borysiuk za 1,8 mln euro został graczem Queens Park Rangers. W Londynie mu się nie wiodło, więc znów trafił na wypożyczenie do Lechii.



Jego ostatnie kluby to Wisła Płock, Sheriff Tyraspol, Jagiellonia Białystok, a w ostatnim sezonie indyjski Chennaiyin FC.

Teraz Borysiuk spróbuje swoich sił w Albanii, w klubie, który w ostatnim sezonie ustąpił w tabeli jedynie KF Tirana. W Laci oprócz Polka występuje także trzech Serbów, dwóch Nigeryjczyków, Macedończyk, Czarnogórzec i Malijczyk.

Najbardziej utytułowanym graczem jest 17-krotny reprezentant Nigerii, Michael Babatunde. Rówieśnik Borysiuka grał na mistrzostwach świata w 2014 r., a także w takich zespołach, jak ukraińskie Dnipro Dnipropietrowsk, Krywbas Krzywy Róg i Wołyń Łuck, w marokańskich Raja i Wydad z Casablanki, a także w Quatar SC.