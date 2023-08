Grał u Stasiaka, mówi wprost: Przaśne, prymitywne, wieśniackie zachowanie

"Mirosław Stasiak zmieniał plany trenerom"

- Ani wcześniej, ani później nie spotkałem się z czymś takim, żeby prezes klubu trenował z zespołem raz czy dwa razy w tygodniu, a później żądał od trenera wystawienia go do składu na kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Na początku - jak to w szatni - było dużo żartów na ten temat, kpiliśmy sobie. Po jakimś czasie przestało to jednak być śmieszne. Kiedy trener nie chciał wpuścić Stasiaka na boisko, ten podważał na forum drużyny jego autorytet, mówiąc, że go zwalnia. Bardzo często było też tak, że szkoleniowiec miał zaplanowany trening taktyczny, a nagle na zajęciach zjawiał się prezes i mówił, że taktykę zrobimy jutro, bo dzisiaj on chce sobie pograć. No to zmienialiśmy koncepcję treningu i graliśmy. Przaśne, prymitywne i wieśniackie zachowanie.