- Dla mnie wówczas młodego 19-letniego chłopaka zagrać przeciwko Pelemu, Garrinchy czy Dajlmie Santosowi to było ogromne wydarzenie. Niesamowity moment. Niedawno słuchałem o nich w radiu, czytałem w gazetach czy z rzadka widziałem w telewizji - przyznaje Lubański. - Pele to był piłkarz o wyjątkowych umiejętnościach technicznych, strzeleckich. Sam sposób poruszania był niespotykany. Jeden z najlepszych z jakim mogłem zagrać.

Lubański uważa, że nie można porównywać Pelego do Diego Maradony czy Lionela Messiego. - To są piłkarze z różnych generacji. Żadne porównania nie maja tu sensu - zaznacza Lubański. - Pele był najlepszy w swoich czasach. Był wzorcem nie tylko dla chłopców z Brazylii, ale także dla takich jak ja z Polski i myślę, że z całego świata. Skoro do tej pory wszyscy go zawsze wspominają i mówią, jaki wielkim był piłkarzem, jest wymowne.