Grad pięknych goli w meczu gospodarza EURO. Turcy sprawili niespodziankę

Zmiana na stanowisku szkoleniowca dała reprezentacji Niemiec wyraźny oddech, co najlepiej odzwierciedlały rezultaty. Po zwolnieniu Hansiego Flicka Niemcy wygrali z Francją i USA, a spotkanie z reprezentacją Meksyku zakończyli remisem 2:2. Zawodnicy do sobotniej rywalizacji z Turcją przystępowali naładowani energią, choć osłabieni na pozycji bramkarza.

Niemcy zlekceważyli Turków w pierwszych 45 minutach

Niemcy już w 5. minucie objęli prowadzenie. Do siatki trafił krytykowany mocno w Anglii Kai Havertz . Napastnik Arsenalu jako pierwszy dopadł do piłki w polu karnym i pokonał Altaya Bayindira. Asystę zapizano Leroyowi Sane. Skrzydłowy w 17. minucie miał okazję sam wpisać się na listę strzelców, ale mając przed sobą tylko bramkarza minimalnie chybił.

Niemcy po szybko strzelonej bramce osiadli nieco na laurach, co zemściło się na nich jeszcze w pierwszej połowie. Znakomite podanie przecinające dwie linie posłał na lewe skrzydło Bardakci. Odebrał je Ferdi Kadioglu, za którym nie nadążył Leroy Sane. 24-latek złamał akcję do środka i oddał mocny strzał, którym doprowadził do wyrównania.