Bramkarz Rakowa Częstochowa Vladan Kovacević objawił się w centrum potężnej burzy medialnej, jaka rozpętała się na Bałkanach, ale też w... Hiszpanii. Niektóre portale twierdzą, że to właśnie pomysł, by powołać golkipera Rakowa do kadry Serbii stał się zarzewiem domniemanego konfliktu między obecnym selekcjonerem Serbii Draganem Stojkoviciem oraz doświadczonym bramkarzem FC Sevilli Marko Dmitroviciem.