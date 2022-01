Hiszpański dziennik "As" zwrócił uwagę, że napastnik Realu Madryt Luka Jović mocno wsparł swojego rodaka, Novaka Djokovicia, w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że serbski tenisista został zmuszony do opuszczenia Australii, po tym jak zostało orzeczone, że jednak nie spełnia wymogów formalnych, by przebywać na terenie kraju.

Novak Djoković. Piłkarze z Bałkanów w obronie tenisisty

24-letni piłkarz "Królewskich" na swoim profilu na Instagramie dodał znamienną, acz kontrowersyjną grafikę. Jak wylicza "As", na ilustracji po jednej stronie siatki znajdują się postacie symbolizujące australijskie władze, ludzie trzymający transparenty przeciwko Djokoviciowi, wyobrażenie koronawirusa itd., a z drugiej strony siatki znajduje się sam serbski tenisista, próbujący podjąć "wymianę piłek" z tymi siłami.

Dodatkowo, na Instagramie Jovicia znalazły się wyliczenia przedstawiające ważne gesty Djokovicia jako filantropa, czyli m.in. datki na szpitale we Włoszech czy w Serbii, na rzecz walki z COVID-19 czy kwoty, które wydał na walkę z pożarami pustoszącymi swego czasu Australię.

Od dłuższego czasu stronę serbskiego tenisisty trzyma też chorwacki piłkarz Dejan Lovren, który zamieścił na Twitterze tę samą grafikę, co Jović na swoim Instagramie. Wcześniej były obrońca Liverpoolu również publikował wpisy sugerujące wsparcie dla Djokovicia.



