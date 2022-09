Gracz Barcelony przejdzie operację. Zabrał głos w tej sprawie

Ronald Araujo doznał kontuzji już w dwudziestej sekundzie piątkowego sparingu z Iranem. Początkowo mówiło się o kilkutygodniowej przerwie środkowego obrońcy. Teraz już jednak wiadomo, że będzie on musiał przejść operację, bo naderwał ścięgno przywodziciela długiego w prawym udzie. Potrzebuje cudu, by móc wystąpić na mistrzostwach świata, które dla Urugwaju rozpoczną się 24 listopada.

Araujo zdecydował się na operację. "Chodzi o zdrowie"

W grę wchodziło także leczenie zachowawcze, które pozwoliłoby mu jechać na mundial, ale postawiłoby to pod dużym znakiem zapytania jego dyspozycję fizyczną w dalszych latach kariery. Zawodnik zdecydował się położyć na stole operacyjnym. Zabrał głos w tej sprawie w mediach społecznościowych.

"Chcę jasno przedstawić powody mojej decyzji, by uniknąć spekulacji. Kocham mój kraj i moją reprezentację. Po konsultacji z kilkoma specjalistami zdecydowaliśmy, że najlepsza będzie operacja. Chodzi o zdrowie i jak najszybszy powrót do stuprocentowej dyspozycji. To dla mnie trudny czas i dziękuję wszystkim za wsparcie. Z wiarą i ciężką pracą zrobię wszystko, by wrócić jak najszybciej" - napisał w komunikacie.

Reprezentacja Urugwaju zmierzy się w grupie z Portugalią, Koreą Południową i Ghaną. Bez Araujo zarówno jej, jak i Barcelonie będzie się grało dużo gorzej.

