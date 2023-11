Gra o powrót na szczyt. Niezwykły pokaz na meczu

Lechia Gdańsk i Wisła Kraków , które dziś zmierzą się na Polsat Plus Arenie o godz. 20:30 w hicie Fortuna I ligi to dwa największe kluby zaplecza Ekstraklasy. Przyświeca im ten sam cel - chcą jak najszybciej wrócić na najwyższy szczebel rozgrywek, chociaż wybrały ku temu zupełnie inną drogę. "Biała Gwiazda" postawiła na kierunek hiszpański, to z Półwyspu Iberyjskiego pochodzi trzon drużyny i Kiko Ramirez , dyrektor sportowy kształtujący politykę kadrową Wisły Kraków . Lechia Gdańsk poszła drogą całkowitej rewolucji personalnej, a zmiany mają twarz Paolo Urfera - szwajcarskiego prezesa i przedstawiciela nowego właściciela klubu, funduszu MADA.

Mecz Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków rozpocznie się dziś o 20:30. Transmisja w Polsacie Sport

Na jego nogi polowali rywale i właściwie od czwartego meczu rozgrywek (1-1 z Wisłą w Płocku) był kontuzjowany i nie powinien grać. Pomocnik zacisnął zęby, rozegrał jeszcze kilka spotkań, ale jednak ostatecznie po domowym remisie 1-1 z Górnikiem Łęczna pojechał do ojczyzny, by poddać się operacji kolana - to wyklucza go z gry do końca roku. W sferze wirtualnej pojawił się lament, że teraz wyniki się pogorszą, ale Lechia zamiast popaść w marazm zaczęła grać zupełnie inaczej, lepiej - bez Luisa Fernandeza wygrała wszystkie trzy mecze, w tym dwa na wyjeździe z czym wcześniej był wielki problem.