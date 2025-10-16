Gorzka prawda na temat byłego selekcjonera. Piłkarz przerwał milczenie. "Ukryta kamera"
Mathias Hebo Rasmussen to były piłkarz Cracovii. W 2021 roku załapał się na końcówkę kadencji Michała Probierza w zespole "Pasów". W ostatnim wywiadzie dla "Viaplay" Duńczyk w bardzo gorzkich słowach opowiedział o współpracy z trenerem, który do niedawna pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. - To prawdopodobnie najgorszy trener, jakiego kiedykolwiek miałem pod względem taktycznym - stwierdził.
Pod koniec czerwca 2017 roku Michał Probierz został trenerem Cracovii. Krakowski zespół prowadził przez ponad cztery lata. W międzyczasie został nawet wiceprezesem. 1 lipca 2021 roku do klubu przybył Mathias Hebo Rasmussen - zawodnik występujący na pozycji środkowego pomocnika.
Duńczyk miał okazję pracować w drużynie prowadzonej przez Probierza przez zaledwie cztery miesiące. 9 listopada wspomnianego roku szkoleniowiec rozstał się z pracodawcą. Przez dwa dni był trenerem Termaliki Nieciecza, po czym przejmował kolejno młodzieżową i seniorską reprezentację Polski.
Grał w drużynie prowadzonej przez Probierza. Wnioski? Aż strach słuchać
Przygoda Michała Probierza z narodową kadrą dobiegła końca w czerwcu br. Przede wszystkim z powodu rozpoczęcia konfliktu z Robertem Lewandowskim i porażki z Finlandią w Helsinkach (1:3). Hebo z Cracovią pożegnał się rok wcześniej. Obecnie duński piłkarz jest zawodnikiem rodzimego Lyngby BK, gdzie pełni funkcję kapitana.
Ostatnio 30-latek w rozmowie z "Viaplay" wypowiedział się nt. krótkiej współpracy z polskim trenerem. I - łagodnie mówiąc - nie wspomina jej zbyt dobrze.
Mówiąc wprost, to prawdopodobnie najgorszy trener, jakiego kiedykolwiek miałem pod względem taktycznym. Jego zarządzanie drużyną również było beznadziejne. Nie dogadywałem się z nim dobrze
Następnie Hebo ujawnił, w jaki sposób wraz z kolegą z Cracovii zareagował na wieści dotyczące objęcia polskiej kadry przez byłego już trenera "Pasów". - Kiedy ja i Otar Kakabadze, który jest jedyną osobą, która pozostała z moich czasów, zobaczyliśmy, że został trenerem reprezentacji Polski, poważnie myśleliśmy, że to ukryta kamera - powiedział.
Ale to nie koniec. Zdaniem gracza Lyngby BK Michał Probierz "to staroświecki" trener. Jak widać, były zawodnik Ekstraklasy nie ma zbyt dobrych wspomnień z pracy w projekcie byłego szkoleniowca "Biało-Czerwonych".