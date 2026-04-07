Wieczysta Kraków, mimo że jest beniaminkiem Betclic 1. ligi, od początku sezonu nie ukrywa ogromnych aspiracji. Skład drużyny został na tyle wzmocniony, że już w pierwszym sezonie na zapleczu PKO Ekstraklasy zespół z Krakowa śmiało może myśleć o awansie.

Szanse na to wciąż są, ale w ostatnich tygodniach Wieczysta nie prezentuje poziomu drużyny z czołówki tabeli. Tuż przed Wielkanocą Krakowianie przegrali u siebie z ŁKS-em Łódź (0:2). Była to dla nich druga porażka z rzędu.

W pięciu ostatnich meczach w Betclic 1. lidze Wieczysta wygrała tylko raz. Dodatkowo zremisowała starcie z Wisłą Kraków (1:1). Na 15 możliwych punktów zdobyła zaledwie 4, co mocno utrudniło jej walkę o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy.

Obecnie Wieczysta zajmuje 8. pozycję, a do 2. lokaty (Śląsk Wrocław), gwarantującej bezpośredni awans do elity, traci 7 punktów. Trzeba jednak podkreślić, że Krakowianie mają do rozegrania jeden mecz zaległy.

Wieczysta Kraków zawodzi. Wiadomo, co z Kazimierzem Moskalem

W nim i w pozostałych spotkaniach do końca sezonu drużynę ma poprowadzić dotychczasowy trener Kazimierz Moskal. Takie są ustalenia portalu sport.tvp.pl. Mimo że drużyna nie prezentuje oczekiwanego poziomu, to główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, ma wciąż duże zaufanie do szkoleniowca.

Najbliższy mecz Wieczysta rozegra w sobotę 11 kwietnia, gdy podejmie Ruch Chorzów. Początek meczu o 19:30.

Kazimierz Moskal

Piłkarze Wieczystej Kraków

Radość piłkarzy Wieczystej Kraków po kolejnej zdobytej bramce

