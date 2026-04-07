Gorąco wokół Wieczystej. Media: Jest decyzja ws. trenera

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Tylko jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich meczach odniosła Wieczysta Kraków. Bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy oddala się od drużyny, ale działacze klubu wydają się wciąż wierzyć w metody trenerskie Kazimierza Moskala. Portal sport.tvp.pl ustalił, czy szkoleniowiec dalej będzie pracował z drużyną.

Na zdjęciu Kazimierz Moskal.
Kazimierz Moskal

Wieczysta Kraków, mimo że jest beniaminkiem Betclic 1. ligi, od początku sezonu nie ukrywa ogromnych aspiracji. Skład drużyny został na tyle wzmocniony, że już w pierwszym sezonie na zapleczu PKO Ekstraklasy zespół z Krakowa śmiało może myśleć o awansie.

Szanse na to wciąż są, ale w ostatnich tygodniach Wieczysta nie prezentuje poziomu drużyny z czołówki tabeli. Tuż przed Wielkanocą Krakowianie przegrali u siebie z ŁKS-em Łódź (0:2). Była to dla nich druga porażka z rzędu.

Zobacz również:

Adrian Siemieniec
Ekstraklasa

Jest decyzja ws. odejścia Siemieńca z Jagiellonii. Padł jeden warunek

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

W pięciu ostatnich meczach w Betclic 1. lidze Wieczysta wygrała tylko raz. Dodatkowo zremisowała starcie z Wisłą Kraków (1:1). Na 15 możliwych punktów zdobyła zaledwie 4, co mocno utrudniło jej walkę o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy.

Obecnie Wieczysta zajmuje 8. pozycję, a do 2. lokaty (Śląsk Wrocław), gwarantującej bezpośredni awans do elity, traci 7 punktów. Trzeba jednak podkreślić, że Krakowianie mają do rozegrania jeden mecz zaległy.

Wieczysta Kraków zawodzi. Wiadomo, co z Kazimierzem Moskalem

W nim i w pozostałych spotkaniach do końca sezonu drużynę ma poprowadzić dotychczasowy trener Kazimierz Moskal. Takie są ustalenia portalu sport.tvp.pl. Mimo że drużyna nie prezentuje oczekiwanego poziomu, to główny sponsor klubu, Wojciech Kwiecień, ma wciąż duże zaufanie do szkoleniowca.

Najbliższy mecz Wieczysta rozegra w sobotę 11 kwietnia, gdy podejmie Ruch Chorzów. Początek meczu o 19:30.

Zobacz również:

Gustav Lundgren miał kluczowy udział w akcji, która dała Szwedom zwycięskiego gola w meczu z Polską
Reprezentacja

Druzgocąca wiadomość, sześć dni po finale baraży. Jednak nici z wyjazdu na mundial?

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Mężczyzna w niebieskiej koszulce polo z białymi paskami stoi na tle stadionowych niebieskich trybun, obok widoczny zielony znak ewakuacyjny oraz fragment żółtych barierek.
Kazimierz MoskalMarcin GolbaAFP
Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi razem na murawie stadionu, wyrażając emocje podczas meczu, w tle widownia i fragment reklamy.
Piłkarze Wieczystej KrakówMarcin GolbaAFP
Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach drużynowych świętuje zdobycie bramki na boisku, okazując emocje poprzez przytulanie się i radość, widoczne są nazwiska graczy na koszulkach, tłum w tle.
Radość piłkarzy Wieczystej Kraków po kolejnej zdobytej bramcePIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl
Jakie konsekwencje poniosą Śląsk Wrocław i Wisła Kraków?Polsat Sport

