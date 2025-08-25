Gorąco wokół reprezentanta Polski. Gigant nie odpuszcza, jest kolejna oferta

0 - tyle minut w nowym sezonie do tej pory rozegrał Jakub Kiwior. W pierwszej kolejce Premier League, kiedy Arsenal mierzył się z Manchesterem United, Polaka zabrakło nawet w kadrze meczowej. Tydzień później całe starcie przeciwko Leeds przesiedział na ławce rezerwowych.

Nie są to dobre informacje, zwłaszcza dlatego, że w końcówce poprzedniej kampanii wychowanek GKS-u Tychy pod nieobecność Gabriela był podstawowym defensorem w zespole wicemistrzów Anglii. Od początku przygody w Arsenalu Kiwior często miał problemy z regularną grą. Niestety po niemal dwóch latach pracy dla londyńskiego klubu nadal nie ugruntował swojej pozycji.

W przypadku defensora reprezentacji Polski już nie pierwszy raz mówi się o transferze. Podczas poszczególnych okienek o 25-latka pytały kluby z Serie A czy inni przedstawiciele Premier League.

Jak podaje Fabrizio Romano, obecnie ściągnięciem Jakuba Kiwiora Mocno interesuje się FC Porto. Portugalczycy złożyli już jedną ofertę za Polaka, która została odrzucona. Kolejna ma opiewać na kwotę ponad 20 milionów euro. Co więcej, oba kluby nie wykluczają również wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Rynkowa wartość Kiwiora waha się w granicach 28 milionów euro, a jego kontrakt jest ważny do 30 czerwca 2028 roku.

"W tym tygodniu pojawiła się nowa propozycja dla Arsenalu, której wartość ma przekroczyć 20 mln euro. Po tym, jak w lipcu Arsenal odrzucił ofertę Porto dotyczącą Kiwiora, planowane są rozmowy na temat wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Może to być kluczowe dla Arsenalu, który zamierza pozyskać nowego środkowego obrońcę" - dowiadujemy się.

Jeśli Kiwior faktycznie zasiliłby szeregi Porto, w drużynie Francesco Farioliego na środku defensywy występowałby u boku... Jana Bednarka. 30-krotni mistrzowie Portugali wykupili 29-latka z Southampton za zaledwie 7,5 miliona euro. Jak na razie inwestycja zwraca się w zawrotnym tempie, o czym doskonale świadczą komentarze portugalskich dziennikarzy nt. formy drugiego z polskich defensorów.

Z przenosin Kiwiora do Porto cieszyłby się także Jan Urban, który potrzebuje regularnie grających zawodników w reprezentacji Polski. Zarówno Bednarek, jak i obecny piłkarz Arsenalu z pewnością pojawią się na najbliższym zgrupowaniu kadry przed starciami z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata.

