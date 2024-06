Gorąco wokół Milika, Polak złożył deklarację. Jaśniej się nie dało

Arkadiusz Milik ma za sobą dość rozczarowujący indywidualnie sezon. Napastnik reprezentacji Polski jeszcze kilka miesięcy nie był nawet powołany do kadry właśnie ze względu na mocno przeciętne występy w Juventus ie, gdzie nasz snajper głównie by rezerwowym, a jego liczby zdecydowanie nie powalały.

Wobec tego rozpoczęły się różnego rodzaju doniesienia, że Juventus nie widzi dla naszego snajpera miejsca w swoim składzie i chętnie by Polaka latem spieniężył. Zdaniem mediów z Włoch jednak sam Milik nie był taką ofertą zbytnio zainteresowany. Jedyną opcją dla Milika według mediów były przenosiny do Premier League .

Milik zostaje w Juventusie. Jasna deklaracja

Teraz sam zainteresowany zabrał głos w tej sprawie podczas zgrupowania reprezentacji Polski, na które w tym przypadku dostał powołanie. - Już przed sezonem wiedziałem, że będzie troszkę ciężej o grę. Wiadomo było, że nie będziemy występować w pucharach, a więc tych meczów zrobiło się mniej. Pomyślałem więc: OK, taki to może być sezon, że na pewno będę grał mniej niż rok temu. Oczywiście, chciałem grać jak najczęściej i robiłem wszystko, aby tych minut łapać jak najwięcej. Uważam, nawet jeśli to zabrzmi nieskromnie, że zasługiwałem w wielu momentach, żeby grać trochę więcej niż grałem, ale cóż. No taki to był sezon. Na pewno niełatwy - powiedział Milik w rozmowie z "WP SportoweFakty".