Gorąco we Włoszech po występie Szymona Marciniaka. Eksperci oburzeni. "Przesadził"

Zgodnie z przewidywaniami polskich mediów to Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia spotkania rewanżowego w Lidze Europy pomiędzy Romą i Milanem . Włoskim gigantom zależało bardzo na wyborze ze strony UEFA absolutnie topowego arbitra, który będzie odporny na presję i wystrzega się poważnych błędów. Wybór padł na Polaka.

Milan nie zdołał odrobić strat. Pogłębia się kryzys "Rossonerich"

Marciniak się nie wahał. Szybka czerwona kartka osłabiła Rzymian

AS Roma w tamtym momencie miała otwartą autostradę do półfinału. Jej sytuację skomplikowała jednak czerwona kartka dla Celika. Turek brutalnie faulował Rafaela Leao, uderzając w okolice ścięgna Achillesa, za co Szymon Marciniak bez wahania wyrzucił go z boiska. Rzymianie starali się jeszcze protestować, ale od decyzji nie było już odwrotu.