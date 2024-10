Gorąco w szatni Nicoli Zalewskiego. Trener starł się z zawodnikiem

AS Roma już w tym sezonie raz zwolniła trenera. Z posadą szkoleniowca z powodu niedostatecznie dobrych wyników pożegnała się legenda klubu, a więc Danielle de Rossi. Włoch musiał oddać stanowisko, a jego rolę przejął błyskawicznie Ivan Jurić. Poprawa pod wodzą Chorwata była jednak jedynie tymczasowa. Szybko okazało się, że nie jest to szkoleniowiec na ten poziom i konieczność łączenia gry w krajowej lidze z występami na europejskich arenach pucharowych.

Już przed październikową przerwą na reprezentacje pojawiały się głosy, które sugerowały, że zespół z Wiecznego Miasta rozważa zmianę szkoleniowca i... zatrudnienie Danielle de Rossiego. Do tego jednak nie doszło. Jurić dostał kilka meczów na poprawę, a tej nie widać z żadnej strony. Co więcej, w miniony weekend Roma została upokorzona przez Fiorentinę. Zespół z Florencji rozbił przyjezdnych z Rzymu aż 5:1 i zabrał im jakiekolwiek nadzieje na dobry wynik.

Jurić na wylocie. Trener Zalewskiego pobił się z piłkarzem

"Do bójki doszło w przerwie, kiedy obrońca Romy został zmieniony. Niektórzy przysięgają, że doszło do bójki, a nie jedynie utarczki słownej. Bardzo zacięte starcie, w którym nie było żadnych ograniczeń. Ivan Jurić i Gianluca Mancini zawzięcie pokłócili się podczas przerwy w meczu Fiorentina-Roma. Do zdarzenia doszło na oczach wielu świadków, którzy zeznali także, że doszło do fizycznego kontaktu trenera z zawodnikiem" - czytamy.