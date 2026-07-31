Gorąco w FIFA po propozycji Infantino. Jest opozycja. Chcą rezygnacji

Gianni Infantino wyszedł z kontrowersyjną propozycją utworzenia spółki FIFA Forward Enterprise, do której trafiłyby prawa do komercyjnego wykorzystywania mistrzostw świata mężczyzn i kobiet oraz Klubowych Mistrzostw Świata - mowa o prawach marketingowych, medialnych, tych do sprzedaży licencjonowanych produktów czy pakietów hospitality (m.in. loże VIP). FIFA byłaby większościowym właścicielem spółki, ale aż 20 procent udziałów miałoby zostać sprzedane inwestorom.

Media donosiły o negocjacjach z funduszem Thrive Eternal, powiązanym z firmą inwestycyjną Joshuy Kushnera. Co ciekawe, jest on szwagrem Ivanki Trump, córki obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Infantino pewnie nie spodziewał się, że tym razem spotka tak zdecydowany sprzeciw środowiska.

O komunikacie UEFA, która ostatnio jest w mocnej opozycji do FIFA, pisaliśmy pod tym linkiem. Jest ona gotowa nawet zbojkotować mundial 2030, jeśli pomysł zostanie wcielony w życie. Teraz do organizacji, na której czele stoi Alexander Ceferin, przyłączył się północnoamerykański CONCACAF. W oświadczeniu czytamy o jednomyślności 41 federacji krajowych, a więc również tej z USA.

Głośno po pomyśle Infantino. Działacze podzieleni. Nieoczekiwany sprzeciw

"Przez ostatnie 10 lat zbudowaliśmy od podstaw organizację opartą na przejrzystym zarządzaniu i długoterminowej trosce o piłkę nożną. Historia pokazała FIFA i piłkarskiej rodzinie, co się dzieje, gdy opiekunowie gry tracą z oczu te wartości" - czytamy.

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W piątek odbyło się specjalne spotkanie, podobnie jak w przypadku UEFA. "Członkowie wyrazili głębokie obawy dotyczące braku należytego procesu wokół propozycji, sztucznie krótkiego terminu na reakcję oraz braku jakiegokolwiek przeglądu lub zatwierdzenia przez odpowiednie organy zarządzające FIFA. Ponadto zakwestionowano potrzebę inwestycji prywatnych w celu finansowania nowych i istniejących programów FIFA Forward po najbardziej dochodowych mistrzostwach świata w historii" - napisano.

"Przyszłość piłki nożnej musi pozostać w rękach naszej futbolowej rodziny" - napisał CONCACAF, choć w odróżnieniu od UEFA nie zagroził bojkotem czempionatu globu za cztery lata.

Co ciekawe, Ben Jacobs z brytyjskiego talkSPORT dotarł do informacji, że trzech działaczy z najbliższego otoczenia Infantino sprzeciwia się FFE i namawia go do wycofania się z tego planu. Jeśli prezes FIFA nie spodziewał się opozycji wśród federacji kontynentalnych, to pewnie tym bardziej w gronie bliskich współpracowników.

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Gianni Infantino Grzegorz Wajda East News

Gianni Infantino Ulrik Pedersen AFP

Siedziba FIFA w Zurychu Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





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