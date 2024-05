Bayern Monachium zdaje się zmierzać do końca procesu wyboru nowego trenera. Wszystko wskazuje na to, że szkoleniowcem "Dumy Południa" od początku przyszłego sezonu będzie niespodziewanie Belg Vincent Kompany. Były środkowy obrońca w ostatnich dniach wyrósł na faworyta do tej roli. Według Floriana Plettenberga ze "Sky" nie wszyscy chcieli Kompany'ego. Uliemu Hoenessowi postawił się stanowczo dyrektor sportowy Bayernu - Max Eberl, który wybrał Kompany'ego kosztem Hansiego Flicka.