Gorąco podczas meczu Olympique - PSG. Na murawę poleciały przedmioty, ochrona wkroczyła do akcji

Piłka nożna

Derby Francji przeprowadzono w bardzo gorącej atmosferze. W pewnym momencie sytuacja chwilowo wymknęła się spod kontroli. Gdy Neymar podszedł do narożnika boiska, by wprowadzić piłkę do gry, w jego kierunku poleciały z trybun różne przedmioty. Ochroniarze szybko zareagowali - uzbroili się w tarcze, rozstawiono też specjalną siatkę. Nie był to koniec emocji i kontrowersyjnych scen, do akcji wkroczyła też policja...

Zdjęcie Neymar podczas wykonywania rzutu rożnego / Xavier Laine / Getty Images