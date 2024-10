Dodał, że Real odwołał 50-osobową delegację do stolicy Francji. Miała wylecieć z lotniska około 15:00, a wyjechać z bazy treningowej około 13:30-14:00. Mistrzowie Hiszpanii nie wysłali do teatru Chatelet ani jednej osoby . Plotki głosiły, że być może jedynym reprezentantem będzie dyrektor do spraw instytucjonalnych Emilio Butragueno, ale i on pozostał w Madrycie. "Królewscy" zostali wybrani najlepszym zespołem sezonu, Carlo Ancelotti najlepszym trenerem, Kylian Mbappe wraz z Harrym Kane'em najskuteczniejszym strzelcem ale nikt z białego obozu nie odebrał nagród.

Taką postawę mocno skrytykował w rozmowie z Goal.pl Raymond Domenech, selekcjoner reprezentacji Francji z lat 2004-2010, który był obecny na gali "France Football". - O Realu mówi się, zresztą sam Real chce, aby tak mówiono, że to wielki klub. Tymczasem okazało się, że to klub mały. Bardzo mały! To co zrobił jest absolutnie żałosne. Okazał brak szacunku dla futbolu, dla innych uczestników gali, dla triumfatorów. To coś wręcz odpychającego - zagrzmiał.