Gorąco na linii Lewandowski - Xavi? Tak zachował się Polak, jest nagranie

Powiedzenie, że w Primera Division FC Barcelona znalazła się pod ścianą, można by uznać za przesadę - niemniej po porażce w "El Clasico" 1:2 z Realem Madryt "Blaugrana" znalazła się mimo wszystko w trudniejszej sytuacji w hiszpańskiej ekstraklasie, bowiem jej najwięksi rywale odskoczyli w tabeli na cztery punkty, podobnie zresztą jak największe zaskoczenie tego sezonu, Girona.

To zaś sprawiło, że " Barca " po prostu nie mogła pozwolić sobie na kolejne potknięcie, jeśli nie chciała jeszcze bardziej komplikować swego położenia. Tymczasem w sobotnim starciu z Realem Sociedad bardzo długo zapowiadało się na... co najwyżej remis.

Ostatecznie w 92. minucie pierwszego i jedynego gola w starciu zdobył Ronald Araujo po asyście Ilkay'a Gundogana. Zdarzenie to oglądał z ławki chociażby... Robert Lewandowski , który murawę opuścił już w 57. minucie. Po końcowym gwizdku zaś doszło do sytuacji, które - być może - okazuje się w tym kontekście nader istotne...

Spięcie między Lewandowskim i Xavim? To nagranie zostawia pole do różnych interpretacji...

Na oficjalnym profilu La Ligi w serwisie X (dawnym Twitterze) pojawiło się nagranie, na którym widać, jak trener FCB, Xavi Hernandez, czeka na swoich podopiecznych schodzących do szatni, przybijając z nimi po kolei piątki. Do takiej wymiany uprzejmości nie doszło jednak w przypadku Roberta Lewandowskiego - piłkarz przeszedł nieco obojętnie obok sternika drużyny, który jedynie poklepał go po głowie - całość wyglądała tak: