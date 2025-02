Gorąco na granicy. Ofensywa Donalda Trumpa wywołała burzę. Jest kontratak

Bardzo szybko kanadyjski rząd na czele z premierem Justinem Trudeau zapowiedział 25-procentowe cła odwetowe na towary amerykańskie. - Rozmawiamy bezpośrednio z naszymi partnerami w administracji amerykańskiej, by podkreślić, jak bardzo te trzy serie ceł źle się skończą dla Amerykanów , poza tym, że przyniosą szkody Kanadyjczykom. Ale jakikolwiek będzie poziom ceł, odpowiemy w sposób równoważny i mocny - mówił wówczas kanadyjski premier cytowany przez Radio-Canada.

Ofensywna postawa Trumpa względem Kanady. Wysokie cła i wypowiedź o "51. stanie"

Sygnał był jasny. Donald Trump miał zamiar pokazać swoim sąsiadom, że od teraz prezydent Stanów Zjednoczonych będzie rządził twardą ręką i nie zawaha się przed podjęciem decyzji, które potencjalnie mogą wprowadzić w kryzys cały wielki kraj, jakim jest Kanada. Eksport towarów do USA jest bardzo ważnym elementem jej gospodarki, a po nałożeniu wysokich ceł, sytuacja robi się bardzo skomplikowana.

Donald Trump tłumaczył, że tą decyzją chciał powstrzymać napływ nielegalnych towarów do Stanów Zjednoczonych z Kanady. Zwrócił uwagę na fentanyl , czyli narkotyk, który sieje prawdziwe spustoszenie w amerykańskim narodzie. Powstrzymanie jego importu było jednym z głównych celów Trumpa, który później zmienił swoją decyzję i zawiesił nałożenie ceł do 4 marca 2025 roku. Kilka dni temu potwierdził jednak, że na ten moment wszystko postępuje zgodnie z tym harmonogramem .

Olbrzymi sprzeciw w kanadyjskim społeczeństwie wywołała również inna wypowiedź Donalda Trumpa. Wystąpiła ona jednak bezpośrednio w nawiązaniu do zależności gospodarczych między oboma krajami. Dlatego nakreślenie sytuacji związanej z nałożeniem ceł było tu kontekstowo konieczne.

- Płacimy setki miliardów dolarów, aby subsydiować Kanadę. Dlaczego? Nie ma żadnego powodu. Nie potrzebujemy niczego, co oni mają. Mamy nieograniczoną energię, powinniśmy produkować własne samochody i mamy więcej drewna, niż kiedykolwiek będziemy mogli wykorzystać - wyznał Donald Trump.

- Bez tej ogromnej dotacji Kanada przestaje istnieć jako kraj zdolny do przetrwania. Brutalne, ale prawdziwe! Dlatego Kanada powinna stać się naszym ukochanym 51. stanem - dodał prezydeny USA.

Selekcjoner reprezentacji Kanady jest Amerykaninem. Ostro skrytykował postawę Trumpa

- Ale jedno jest pewne, kiedy patrzę w przyszłość, wiem, że to napędzi naszą drużynę - mentalność, którą mamy, chęć gry dla naszego kraju, pragnienie, aby przejść przez ten turniej pod każdym względem i pokazać na boisku i poza nim, czym dokładnie jest kanadyjski charakter - dodał Marsch, którego drużyna niebawem rozegra półfinałowy mecz z Maksykiem w ramach rundy play-off w Lidze Narodów CONCACAF.

W jednej ze swoich wypowiedzi Marsch postanowił pochwalić również cały naród kanadyjski i podkreślić, jaką posiada on przewagę względem narodu amerykańskiego, a więc jego własnego.

- Kanadyjczycy to silny, niezależny naród, który jest głęboko zakorzeniony w przyzwoitości. Naprawdę. To miejsce, które ceni wysoką etykę i szacunek, w przeciwieństwie do spolaryzowanego, pozbawionego szacunku i często podsycanego nienawiścią klimatu panującego w Stanach Zjednoczonych - skomentował Marsch.