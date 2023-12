Gorące przywitanie Holendrów w Warszawie. Legia wysłała przekaz do UEFA

Legia Warszawa przed rozpoczęciem eliminacji do Ligi Kwalifikacji Europy z pewnością nie należała do faworytów, aby w tych rozgrywkach zagrać. Każdy kolejny mecz dawał jednak nadzieję na to, że "Wojskowi" faktycznie znajdą się w fazie grupowej i ostatecznie udało się ten cel osiągnąć, po niezwykle emocjonującej drodze.