Gorąca atmosfera w szatni Barcelony. Dziennikarz ujawnia kulisy

Bowiem to FC Barcelona z niedoświadczonym Xavim za sterami sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii. Drużyna wzmocniona latem przez: Julesa Kounde, Raphinię i Roberta Lewandowski dopisała do swojego konta także zwycięstwo w rozgrywkach Superpucharu Hiszpanii. Piłkarze "Blaugrany" po tamtym spotkaniu przekazywali do mediów informacje o "rozpoczęciu nowej ery". Mistrzostwo Hiszpanii kilka miesięcy później było jedynie potwierdzeniem tego, że to stwierdzenie może być prawdą.