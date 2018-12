Internetowy gigant Google opublikował, jak co roku, raport na temat najczęściej wyszukiwanych w Polsce haseł w 2018 roku. Efekt? Piłkarskie mistrzostwa świata Rosja 2018 były nad Wisłą tematem numer jeden poszukiwanym w sieci. Sportowych akcentów jest zdecydowanie więcej, więc specjalnie dla was analizujemy raport "Rok w wyszukiwarce, czyli czego szukaliście w Google w 2018 roku".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepsze mecze polskich drużyn w europejskich pucharach. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Google co roku podaje do wiadomości publicznej raport na temat najczęściej wyszukiwanych przez internautów haseł w danym kraju i na jego podstawie można się przekonać, jakich informacji najczęściej poszukiwali użytkownicy sieci w danym roku. Co ważne, gigant z Mountain View nie ujawnia dokładnej liczby rekordów wpisywanych w wyszukiwarce. Podaje tylko dane w podziale na kategorie i grupując hasła pod względem popularności. Sporo w tych danych akcentów sportowych, a dominują dwa wydarzenia - piłkarski mundial w Rosji oraz akcja ratunkowa na Nanga Parbat.



Piłkarski mundial, czyli rywalizacja o tytuł mistrza świata, który w dniach 14 czerwca - 15 lipca 2018 odbył się w Rosji, okazał się tematem najczęściej wyszukiwanym przez polskich internautów w 2018 roku. Hasło "Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018" najczęściej pojawiało się w wyszukiwarce Google w tym roku, czy to za sprawą występów reprezentacji Polski - która odpadła już po fazie grupowej, czy kapitalnych meczów w fazie pucharowej i triumfu Francuzów nad Chorwatami w finale (4-2). Co ciekawe, mundial był również najczęściej "googlowanym" hasłem na świecie w roku 2018. Tutaj fraza "World Cup" zdecydowanie wyprzedziła pozostałe. Gdyby ktoś zastanawiał się, jakie znacznie społeczne mają piłkarskie MŚ i czy ludzie się nimi interesują, dane z Google wydają się rozwiewać wątpliwości.



Zdjęcie Francja - Chorwacja w finale MŚ / Getty Images



Hasła najszybciej zyskujące na popularności w Polsce:





Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 Avicii Wybory samorządowe 2018 Tomasz Mackiewicz About You Kora Jackowska Korona królów Kler Nanga Parbat Meghan Markle



Niezwykłe zainteresowanie wśród polskich internautów wzbudziła dramatyczna akcja ratunkowa na Nanga Parbat w styczniu 2018 roku. Wśród najczęśniej wyszukiwanych haseł pojawiły się "Tomasz Mackiewicz" oraz "Nanga Parbat", tak samo jak w kategorii "Ludzie", gdzie nazwisko naszego tragicznie zmarłego himalaisty było drugim najczęściej wyszukiwanym tuż po muzyku Aviciim, który zmarł w kwietniu. Tomasz Mackiewicz wraz z Francuzką Elizabeth Revol zaatakowali w styczniu jedną z najwyższych i najbardziej niebezpiecznych gór świata, Nanga Parbat. Zdobyli szczyt, ale nie byli w stanie samodzielnie wrócić do bazy. Na pomoc ruszyli im członkowie polskiej wyprawy na K2, Adam Bielecki i Denis Urubko, którzy brawurowym atakiem na Nangę zapisali się w historii. I uratowali Revol. Niestety Mackiewicz atak na "Nagą górę" przypłacił życiem...



Ludzie:





Avicii Tomasz Mackiewicz Kora Jackowska Meghan Markle Alfie Evans Sylvester Stallone Agnieszka Kotulanka Tomasz Chada Mac Miller Stephen Hawking



Kolejna kategoria, "Wydarzenia", również zdominowana została przez piłkarskie MŚ. Mundial okazał się ważniejszy od wyborów samorządowych oraz konkursu Eurowizji, a także egzaminów gimnazjalnych. Co ciekawe, drugą najczęściej wyszukiwaną imprezą sportową w Polsce były siatkarskie mistrzostwa świata. Zapewne dlatego, że Biało-Czerwoni rozegrali kapitlany turniej i 30 września w finale ograli Brazylię (3:0), utrzymując tytuł najlepszej drużyny świata. W dziesiątce najważniejszych wydarzeń mamy też skoki narciarskie, sukcesy naszych Orłów budziły większe zainteresowanie niż ferie zimowe czy egzaminy maturalne.



Wydarzenia:





Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 Wybory samorządowe 2018 Eurowizja 2018 Egzamin gimnazjalny 2018 Mistrzostwa świata w siatkówce 2018 Zaćmienie księżyca Black Friday 2018 Skoki narciarskie 2018 Ferie zimowe 2018 Matura 2018



Dla fanów sportu najciekawsza kategoria to "Wydarzenia sportowe". Wysoko stoją w tej klasyfikacji mecze Ligi Mistrzów, Siatkarskiej Ligi Narodów czy bardzo udanych dla Polaków mistrzostw europy w lekkiej atletyce. Zaskakiwać może obecność w dziesiątce KSW czy Australian Open, a także brak... zimowych igrzysk olimpijskich w PjongCzangu. Być może wpływ na liczbę wyszukań miały pory, w jakich odbywały się zawody w Korei - czyli najczęściej noc i wczesne poranki czasu polskiego. Dla fanów kolarstwa dobrą wiadomością jest popularność Tour de Pologne, które zakończyło się triumfem Michała Kwiatkowskiego.



Wydarzenia sportowe:





Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 Skoki narciarskie 2018 Liga Mistrzów 2018 Liga Narodów w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 2018 KSW 42 Liga Narodów UEFA 2018 Tour de Pologne 2018 Australian Open 2018



Na koniec kilka ciekawostek i typowych wyszukań dla Google. Wśród najpopularniejszych fraz rozpoczynających się od słów: "Co to jest...?" znajdziemy hasło: "Co to jest spalony?". Jak łatwo się domyślić, kibice, którzy na czas rozgrywania MŚ zainteresowali się piłką nożną, zdecydowali się podszkolić w zakresie piłkarskich reguł i sprawdzić, czym jest pozycja spalona i pułapka ofsajdowa. Zresztą sami przyznajcie, sprawdzaliście?



Co to jest...?





Co to jest RODO? Co to jest niepodległość? Co to jest RRSO? Co to jest habryka? Co to jest alert RCB? Co to jest spalony? Co to jest sosręb? Co to jest CRP? Co to jest pyskowanie? Co to jest sinica?



Dla polskich fanów niezwykle ważna okazała się też informacja "Ile drużyn wychodzi z grupy Mistrzostw Świata?", która jest w czołówce najczęściej wyszukiwanych haseł w kategorii "Ile...?". Niestety Biało-Czerwoni po porażkach z Senegalem (1-2) oraz Kolumbią (0-3) nie mieli już szans na sukces w Rosji i starciem z Japonią (1-0) pożegnali się z mundialem. Polscy kibice nie przestali wierzyć w drużynę i szukali w sieci informacji na temat szans naszej reprezentacji w walce o fazę pucharową MŚ.



Ile...?





Ile palców ma koń? Ile zebrał WOŚP? Ile do wakacji? Ile skrzydeł ma motyl? Ile zarabia radny? Ile odcinków ma Korona Królów? Ile odcinków ma Pod Powierzchnią? Ile drużyn wychodzi z grupy Mistrzostw Świata? Ile odcinków ma Brzydula? Ile odcinków mają Łzy Cennet?



Więcej danych w różnych kategoriach, nie tylko sportowych, znajdziecie na stronach Google.

Kris